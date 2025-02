Arriba la felicitat a Lidl: la novetat que els clients demanaven a crits ja és aquí

Lidl ha llançat una nova versió de les seves croquetes artesanals de pernil, un dels productes més populars a les seves prestatgeries. Aquestes croquetes són un referent de qualitat i sabor, però la companyia no ha deixat de millorar les seves característiques per adaptar-se a les noves demandes. Si ets un amant d'aquests productes, no et voldràs perdre l'última novetat que ha arribat a les botigues.

Lidl decideix millorar les seves croquetes artesanals de pernil

Lidl ha introduït millores significatives en la recepta de les seves croquetes per oferir una opció més equilibrada als seus clients. Aquest producte ha estat reformulat per adaptar-se a les noves tendències de consum, especialment aquelles que busquen reduir el contingut de sucres i greixos. Com a resultat, les croquetes continuen mantenint el seu sabor deliciós, però amb una millora en el seu perfil nutricional.

L'empresa també ha mostrat el seu compromís amb la salut dels consumidors en oferir productes propis d'una alimentació més saludable. Encara que les croquetes de pernil de Lidl ja eren una opció saborosa i popular, la companyia ha volgut fer un pas més per satisfer la creixent demanda de productes més equilibrats. I és que, com sempre, Lidl està atent a les necessitats dels seus clients i la reforma del producte busca fer-lo encara més saludable.

Lidl ha anunciat en el seu fullet aquesta setmana que les seves croquetes artesanals de pernil han reduït un 59% el contingut de sucre. Aquesta significativa millora forma part d'un esforç general de la companyia per oferir productes amb menys sucres i greixos, la qual cosa contribueix a una dieta més equilibrada i saludable. Aquesta reformulació reflecteix la tendència creixent en la indústria alimentària de reduir els sucres afegits en productes tradicionals.

El canvi és un pas important per fer que aquests productes siguin més adequats per a una alimentació més controlada sense renunciar al sabor. Malgrat la reducció de sucre, les croquetes mantenen la seva cremositat i sabor característics, permetent gaudir d'una experiència culinària única. Amb aquesta millora, Lidl continua demostrant el seu compromís amb la qualitat i el benestar dels seus clients.

Així són les croquetes de pernil reformulades

Aquestes croquetes es presenten en un envàs de 500 grams, el que equival a unes 14-20 unitats, depenent de la mida de les croquetes. Això les converteix en una opció perfecta per a un àpat familiar o un sopar amb amics. La seva preparació senzilla: n'hi ha prou amb 3-4 minuts a la fregidora a 180 ºC per obtenir una textura cruixent per fora i cremosa per dins.

El preu d'1,19 euros per paquet fa que aquestes croquetes continuïn sent una opció econòmica, malgrat la millora en la seva fórmula. La relació qualitat-preu continua sent excel·lent, la qual cosa les converteix en una elecció atractiva per a aquells que busquen productes saborosos sense gastar massa. A més, la nova fórmula també les converteix en una opció més saludable, la qual cosa permet gaudir-ne sense preocupacions.

Lidl continua oferint productes d'alta qualitat a preus competitius, i amb aquesta nova recepta de les croquetes artesanals de pernil, no és l'excepció. El seu esforç per adaptar els seus productes a les necessitats actuals dels consumidors demostra que sempre està buscant maneres de millorar. Si encara no has provat aquesta nova versió, és el moment perfecte per fer-ho i gaudir d'una opció més equilibrada sense sacrificar el sabor.

Preus i ofertes actualitzats el dia 11/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis