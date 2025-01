Buenas noticias para Toni Ruiz, CEO de Mango, tras la muerte de Isak Andic

Algunas personas todavía no conocían el nombre de Isak Andic, pero un terrible accidente lo puso hace unas semanas en el punto de mira. Él era el fundador de la cadena de ropa Mango, y su familia y allegados todavía lamentan su trágica pérdida. Pero no todo son malas noticias para esta empresa catalana de éxito.

Y es que durante el Foro Económico Mundial, Toni Ruiz, consejero delegado de Mango, ha sido premiado con el Best Vision of the Future 2025. El galardón lo otorga Forbes España y reconoce a líderes empresariales que impulsan transformaciones estratégicas en sus sectores. En una ceremonia exclusiva celebrada este pasado lunes en Davos, Suiza, se destacó el papel de Toni Ruiz al liderar la expansión internacional.

También se reconoció la consolidación de Mango como uno de los principales grupos de moda global. Desde su llegada a la empresa catalana en 2015, Toni Ruiz ha llevado a cabo una profunda transformación de la compañía, que enfrentaba resultados negativos y altos niveles de endeudamiento. Nombrado CEO en 2019, implementó estrategias que devolvieron a la empresa a resultados positivos y redujeron significativamente su deuda.

Toni Ruiz ha hecho crecer a Mango

Mango alcanzó en 2023 una facturación récord de 3.100 millones de euros y planea superar los 4.000 millones para 2026, según el plan estratégico. Este plan incluye la apertura de más de 500 tiendas a nivel global en los próximos tres años.

Además, no hay nada mejor que ser agradecido en esta vida, y eso es una cosa que Toni Ruiz tiene muy clara. De ahí que al recibir el premio haya destacado el legado de Isak Andic. “Isak Andic nos inspiró y transmitió una cultura única que nos define. Estamos en el mejor momento de nuestra historia, preparados para afrontar grandes retos y oportunidades”, declaró el CEO.

Mango se ha consolidado como una empresa que crece por encima del mercado, con una posición financiera sólida. Desde 2018, ha abierto 300 nuevas tiendas, posicionándose como líder en expansión dentro del sector moda. Por su parte, el presidente de Forbes España, Andrés Rodríguez, elogió la capacidad de adaptación y crecimiento de Mango en un mercado global dinámico.

La mejor manera de homenajear a Isak Andic

Asimismo, Toni Ruiz reafirmó el compromiso de la compañía con un modelo de negocio centrado en el cliente y una propuesta de valor diferencial. Con este galardón, Toni Ruiz y Mango refuerzan su posición como referentes de innovación y liderazgo estratégico en el ámbito empresarial internacional. Sin duda, empujar su empresa hacia lo más alto es el mejor homenaje posible hacia Isak Andic.

Cabe recordar que falleció hace unas semanas a causa de un accidente en la montaña. La noticia conmocionó al sector y a sus más allegados, quienes inundaron de mensajes de cariño las redes sociales. Queda claro que su nombre no se olvidará nunca en una empresa que, lejos de desaparecer con él, no deja de crecer.