Comunicado urgente de Bank of America a todos sus clientes: si ignoras esto, peligro

Bank of America, en Estados Unidos, ha lanzado un llamamiento urgente a todos sus clientes para ayudarles a meterse en problemas. Este mensaje advierte que dos gestos simples pueden marcar la diferencia entre una cuenta segura o sufrir un robo inesperado.

Usar contraseñas complejas y activar la autenticación multifactor son gestos esenciales para evitar problemas graves. La primera acción que debes hacer siempre es usar contraseñas complejas. Eso significa combinar mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.

Comunicado importante de Bank of America: no te fíes de esto

No es un gesto que tengas que memorizar sin más, sino algo vital para evitar fraudes. Si usas una contraseña fácil, ponible o repetida lo mismo en varios sitios, el riesgo de sufrir un ataque digital aumenta. Merece la pena que inviertas unos minutos creando una contraseña fuerte y única.

El segundo gesto urgente es activar la autenticación multifactor. Bank of America ofrece opciones como códigos enviados por mensaje de texto o correo electrónico, o usar biometría como huella digital o reconocimiento facial en la app móvil.

Las ventajas de la autenticación multifactor

Esta capa adicional de autenticación te protege incluso si alguien descubre tu contraseña. Con la autenticación multifactor, ningún actor malicioso podrá entrar en tu cuenta solo con la contraseña.

Debes ser prudente pensando en no caer en gestos prohibidos que los estafadores usan. Por ejemplo, responder correos o mensajes urgentes, pulsar enlaces desconocidos o compartir códigos de autenticación pone tu cuenta en peligro.

Lo que nunca te pedirá Bank of America

Bank of America nunca te pedirá mover dinero para proteger tu cuenta, ni te contactará para pedir tu contraseña, PIN o código de seguridad. Si recibes algo así, mantén la calma, no te pongas nervioso y respira antes de responder. Esa pausa es clave para evitar errores.

Si te llega un aviso urgente que parece de Bank of America, no actúes de inmediato. Detente, revisa bien quién lo envía y si hay algo sospechoso, contacta directamente con el banco. Usa el número que aparece en el reverso de tu tarjeta o un canal oficial y no uses enlaces desde mensajes o correos.

Si algo te ocurre, si sospechas que tu cuenta está en riesgo o si has podido caer en una estafa, contacta con el banco de inmediato. Bank of America ofrece vías claras para reportar actividades sospechosas. Puedes llamar o enviar un mensaje seguro desde la app o la banca en línea.