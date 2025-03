La cadena más famosa de pizza anuncia muchos cierres en Estados Unidos

La cadena de pizzerías Pizza Hut ha sido golpeada por la crisis económica que afecta a muchas franquicias en Estados Unidos. Su operador, EYM Pizza L.P., vendió 77 locales en una subasta de bancarrota. Antes de sus problemas financieros, la empresa gestionaba 142 restaurantes de la marca.

De acuerdo con The Street, la compañía se acogió al Capítulo 11 de bancarrota en julio de 2024. A pesar de los intentos de reestructuración, optó por vender gran parte de sus establecimientos para pagar sus deudas.

Cierre de restaurantes y compradores

Varias empresas adquirieron los locales de EYM Pizza en una subasta. Entre los compradores destacan Pizza Hut LLC, que se quedó con 18 locales, y otras compañías como PZH Foods, Valor Pizza y KK Management. Las ventas abarcaron establecimientos en Georgia, Illinois, Carolina del Sur y Wisconsin.

A pesar de estas transacciones, 50 locales cerrarán definitivamente porque no encontraron comprador. Antes de declararse en bancarrota, EYM Pizza ya había cerrado 15 sucursales en Indiana y Ohio en julio de 2024.

Para gestionar la venta de sus franquicias, el operador contrató a National Franchise Sales, una firma especializada en la intermediación de negocios.

El impacto de la crisis en la industria de la pizza

Desde 2020, la industria de la restauración enfrenta dificultades económicas. La pandemia redujo el tráfico de clientes y disparó los costos de operación. Muchas cadenas han tenido que cerrar locales o declararse en bancarrota.

Según The Daily Mail, seis cadenas de pizzerías enfrentaron problemas financieros en 2024. Next Level Pizza Inc., dueña de Oath Pizza, liquidó sus activos en octubre. Mary’s Pizza Shack, con sede en California, inició su reestructuración en septiembre.

Otros casos incluyen Fired Pie, en Phoenix, que recurrió al Capítulo 11, y Nick’s Pizza & Pub, en Illinois. Esta solicitó protección por segunda vez en diciembre.

Deudas y conflicto con Pizza Hut

Antes de su bancarrota, EYM Pizza acumuló grandes deudas. Entre sus acreedores principales se encuentran Manufacturer’s Bank, al que debe $21,6 millones, y Pizza Hut LLC, con una deuda de $2,2 millones.

Los problemas financieros se agravaron por una disputa legal con Pizza Hut LLC. La empresa matriz demandó a su franquiciado por dejar de pagar regalías tras finalizar un período de indulgencia.

Por otro lado, EYM Pizza demandó a Pizza Hut por presunto incumplimiento de deber fiduciario, pero el juez desestimó el caso.

El futuro de EYM Group y Pizza Hut

EYM Pizza forma parte de EYM Group, compañía que también gestiona franquicias de Denny’s y Panera Bread. En el pasado, operó locales de KFC, pero ya no figura como franquiciado de esa marca.

Fundada en 2008 por Eduardo Díaz, ex presidente de McDonald’s México, la empresa inició su relación con Pizza Hut en 2015.

Por su parte, Pizza Hut LLC, con más de 6,700 locales en EE.UU., ha confirmado el cierre de varias franquicias. Sin embargo, no ha revelado el número exacto de restaurantes afectados.

A pesar de la crisis, la cadena sigue operando y mantiene su presencia en el mercado.