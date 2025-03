La cadena més famosa de pizza anuncia molts tancaments als Estats Units

La cadena de pizzeries Pizza Hut ha estat colpejada per la crisi econòmica que afecta moltes franquícies als Estats Units. El seu operador, EYM Pizza L.P., va vendre 77 locals en una subhasta de fallida. Abans dels seus problemes financers, l'empresa gestionava 142 restaurants de la marca.

D'acord amb The Street, la companyia es va acollir al Capítol 11 de fallida al juliol de 2024. Malgrat els intents de reestructuració, va optar per vendre gran part dels seus establiments per pagar els seus deutes.

Tancament de restaurants i compradors

Diverses empreses van adquirir els locals d'EYM Pizza en una subhasta. Entre els compradors destaquen Pizza Hut LLC, que es va quedar amb 18 locals, i altres companyies com PZH Foods, Valor Pizza i KK Management. Les vendes van abastar establiments a Geòrgia, Illinois, Carolina del Sud i Wisconsin.

Malgrat aquestes transaccions, 50 locals tancaran definitivament perquè no van trobar comprador. Abans de declarar-se en fallida, EYM Pizza ja havia tancat 15 sucursals a Indiana i Ohio al juliol de 2024.

Per gestionar la venda de les seves franquícies, l'operador va contractar National Franchise Sales, una firma especialitzada en la intermediació de negocis.

L'impacte de la crisi en la indústria de la pizza

Des de 2020, la indústria de la restauració enfronta dificultats econòmiques. La pandèmia va reduir el trànsit de clients i va disparar els costos d'operació. Moltes cadenes han hagut de tancar locals o declarar-se en fallida.

Segons The Daily Mail, sis cadenes de pizzeries van enfrontar problemes financers en 2024. Next Level Pizza Inc., propietària d'Oath Pizza, va liquidar els seus actius a l'octubre. Mary's Pizza Shack, amb seu a Califòrnia, va iniciar la seva reestructuració al setembre.

Altres casos inclouen Fired Pie, a Phoenix, que va recórrer al Capítol 11, i Nick's Pizza & Pub, a Illinois. Aquesta va sol·licitar protecció per segona vegada al desembre.

Deutes i conflicte amb Pizza Hut

Abans de la seva fallida, EYM Pizza va acumular grans deutes. Entre els seus creditors principals es troben Manufacturer's Bank, al qual deu $21,6 milions, i Pizza Hut LLC, amb un deute de $2,2 milions.

Els problemes financers es van agreujar per una disputa legal amb Pizza Hut LLC. L'empresa matriu va demandar el seu franquiciat per deixar de pagar regalies després de finalitzar un període d'indulgència.

D'altra banda, EYM Pizza va demandar Pizza Hut per presumpte incompliment de deure fiduciari, però el jutge va desestimar el cas.

El futur d'EYM Group i Pizza Hut

EYM Pizza forma part d'EYM Group, companyia que també gestiona franquícies de Denny's i Panera Bread. En el passat, va operar locals de KFC, però ja no figura com a franquiciat d'aquesta marca.

Fundada el 2008 per Eduardo Díaz, ex president de McDonald's Mèxic, l'empresa va iniciar la seva relació amb Pizza Hut el 2015.

Per la seva banda, Pizza Hut LLC, amb més de 6,700 locals als EUA, ha confirmat el tancament de diverses franquícies. No obstant això, no ha revelat el nombre exacte de restaurants afectats.

Malgrat la crisi, la cadena continua operant i manté la seva presència al mercat.