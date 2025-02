Burger King coge su producto estrella en Estados Unidos y lo cambia por completo

Burger King, fundada en 1953 en Florida, se ha consolidado como una de las cadenas de comida rápida más grandes del mundo. Su icónico Whopper y su lema Have it Your Way la han convertido en la favorita de millones de consumidores. Con más de 19.000 restaurantes en el planeta, la compañía forma parte de Restaurant Brands International, un gigante del sector con una fortuna valorada en miles de millones de dólares.

Burger King lanza una nueva versión de su icónica hamburguesa tras el clamor de sus clientes americanos

Burger King sigue apostando fuerte por su producto estrella, el Whopper. Mientras otras cadenas diversifican su oferta, Burger King ha convertido esta hamburguesa en su carta de presentación, con múltiples variantes a lo largo del tiempo. Desde ediciones especiales hasta opciones vegetarianas como el 'Impossible Whopper', el gigante americano ha encontrado nuevas formas de mantener su icónico producto en el centro de la atención.

Ahora, la cadena ha escuchado a sus clientes estadounidenses y ha decidido llevar la innovación a otro nivel. Según The Street, Burger King lanzará una nueva versión del Whopper, creada a partir de sugerencias de los propios consumidores. El resultado es el 'Steakhouse Bacon Whopper', una combinación que promete convertirse en todo un éxito.

Un Whopper con el sello del público

El año pasado, la cadena organizó en Estados Unidos el Million Dollar Whopper Contest, un concurso en el que los clientes pudieron crear su propia versión del Whopper. Aunque muchas combinaciones se hicieron virales, solo algunas llegaron a los restaurantes. Finalmente, una de las más populares en redes sociales ha sido la elegida para sumarse al menú.

A partir del 6 de marzo, el 'Steakhouse Bacon Whopper' estará disponible en todos los restaurantes de Burger King en Estados Unidos. Esta nueva versión incorpora elementos típicos de los asadores, como salsa A1, cebollas crujientes, bacon, queso suizo y alioli de pimienta. Además, mantiene los ingredientes clásicos como lechuga y tomate, logrando una combinación que equilibra lo tradicional con un toque innovador.

Burger King amplía su oferta de acompañamientos sin costo adicional

Además del nuevo Whopper, la cadena ha anunciado que los clientes podrán elegir opciones premium para acompañar su comida sin pagar de más. Ahora, junto a las clásicas patatas fritas y aros de cebolla, será posible seleccionar Chicken Fries, Mozzarella Fries o Churro Fries para personalizar el combo a su gusto.

Por otro lado, Burger King también ha puesto en marcha una campaña benéfica en Estados Unidos a través de la Burger King Foundation. Del 3 de marzo al 11 de abril, los clientes podrán redondear el total de sus compras al dólar más cercano para apoyar programas educativos. La Fundación ya ha otorgado más de 60 millones de dólares en becas desde el año 2000 y busca seguir ayudando a estudiantes en Estados Unidos y Canadá.

Con estas novedades, Burger King reafirma su compromiso con la innovación y con sus clientes, ofreciendo nuevas opciones que combinan creatividad, sabor y accesibilidad.