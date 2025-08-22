Adiós a Olive Garden: la conocida cadena de restaurantes se declara en bancarrota

El sector de la restauración italiana ha vivido años de contrastes económicos. Algunas cadenas han logrado cifras de ventas impresionantes, mientras que otras como Olive Garden han enfrentado serias dificultades financieras. La competencia y los cambios en los hábitos de consumo han marcado un escenario complejo para esta empresa.

La reconocida cadena Olive Garden se encuentra en una situación muy delicada. Según datos recientes, su empresa matriz ha presentado un proceso de bancarrota para reorganizar sus negocios y reestructurar deudas. La decisión refleja los problemas que han afectado al sector durante los últimos años, incluyendo la inflación y la reducción del gasto de los consumidores.

Factores que llevaron a la crisis de Olive Garden

Olive Garden había sido líder en ventas dentro del sector de restaurantes casuales italianos desde 2018. Sin embargo, en 2024 fue superada por la cadena de steakhouses Texas Roadhouse, que registró un aumento del 14,7%, alcanzando los 5.500 millones de dólares. Mientras tanto, Olive Garden creció solo un 0,8%, con 5.200 millones de dólares en ventas, según datos de Technomic.

El aumento de los costes laborales y los alimentos, impulsado por la inflación, ha sido uno de los factores que han afectado a la rentabilidad. Además, la disminución en la afluencia de clientes debido a un menor gasto discrecional ha reducido significativamente los ingresos de muchos establecimientos. Las tarifas de arrendamiento, que en algunos casos ya no resultan rentables, también han añadido presión financiera sobre las cadenas italianas.

Durante los últimos dos años, varias cadenas de restaurantes italianos han solicitado protección por bancarrota, entre ellas destacan Buca di Beppo en agosto de 2024 y Bertucci's en abril de 2025. Grandes franquicias de pizza como EYM Pizza L.P., People First Pizza Inc. y Red Door Pizza LLC también se declararon en quiebra entre 2024 y 2025, mostrando un patrón preocupante dentro del sector.

El nuevo capítulo de la cadena

Bravo Brio Restaurants, que incluye Olive Garden y otras marcas de restauración italiana de nivel, como Bravo Italian Kitchen y Brio Italian Grille, presentó su petición de bancarrota. La solicitud se realizó bajo el Capítulo 11 el 18 de agosto, revela The Street. Esta es la segunda vez en cinco años que la compañía se acoge a este proceso, tras los efectos de la pandemia que afectaron gravemente a la restauración en 2020.

La compañía está controlada por Earl Enterprises, propietario de Planet Hollywood, y presentó en el tribunal estadounidense activos y pasivos valorados entre 50 y 100 millones de dólares. Su mayor acreedor no garantizado es el distribuidor de alimentos Sysco Corporation, al que se le deben 1,9 millones de dólares. Por el momento, no se ha informado si la empresa ha conseguido financiación durante el proceso ni si ha alcanzado acuerdos con sus acreedores para reestructurar la deuda.

Este nuevo capítulo en la historia de Olive Garden refleja los desafíos que enfrentan muchas cadenas de restauración italiana. La combinación de costes elevados, cambios en el consumo y competencia feroz está redefiniendo el panorama del sector. Mientras tanto, los analistas y clientes observan con atención cómo la cadena intentará reorganizarse y superar esta crisis financiera.