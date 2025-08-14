Anuncio importante de Chase Bank a toda América: millones de clientes beneficiados

Hoy tenemos un anuncio importante de Chase Bank que beneficia a millones de clientes en Estados Unidos. Se trata de una herramienta perfecta diseñada para obtener un respiro en el día a día y gestionar su dinero con más facilidad.

Desde hace un tiempo, My Chase Plan permite a los clientes de Chase Bank convertir compras de 100 dólares o más en pagos mensuales iguales. Y todo sin que te cobren interés, con solo una cuota fija que conoces desde el principio. Sus plazos pueden variar entre 3 y 18 meses, según el importe, y siempre verás el monto mensual antes de aceptar.

¿Por qué My Chase Plan es tan importante para muchos? Chase Bank responde

Esta herramienta es vital porque ofrece facilidades inmediatas al evitar cargos por interés. Solo pagas una cuota mensual fija, y sigues ganando recompensas como puntos o cash back.

Además, te da un respiro financiero si haces una compra grande y no puedes pagarla al contado. Todo se hace sin papeleo extra o solicitudes: eliges la compra reciente y activas el plan desde la app o la web.

Lo que tienes que hacer para activar esta herramienta

Después de pagar algo con tu tarjeta Chase, entras en la aplicación o en la web del banco. Ahí verás tus transacciones y allí aparecerá junto a las compras elegibles la opción “Pay over time” o “My Chase Plan” Chase. Ahí podrás elegir entre 1 a 3 opciones de plazos, revisar la cuota mensual, aceptar y una vez aceptado, se añade al pago mínimo mensual.

El guiño especial del banco aparece en ciertas ocasiones: pueden ofrecerte una promoción sin cuota mensual (0 USD de tarifa), por lo que usar My Chase Plan podría salirte gratis si tienes esa oferta activa. Esto lo convierte en una herramienta perfecta para quienes tienen esa oportunidad: sin costo, sin interés, y con pagos predecibles.

Mejora tu experiencia financiera y obtén facilidades para tu bienestar económico

Chase Bank apuesta por dar a sus clientes herramientas que ayuden a gestionar su dinero con tranquilidad. My Chase Plan es una forma de ofrecer más control, transparencia y flexibilidad, sin convertirlo en un préstamo bancario complicado. El compromiso es mejorar tu experiencia financiera y ofrecer facilidades pensadas para tu bienestar económico.

Este poderoso anuncio de Chase Bank resuena por toda América: My Chase Plan, una herramienta accesible, clara, sin intereses, perfecta para dividir compras, darte un respiro económico y seguir recompensándote.