Amazon y Walmart, aviso de los americanos: Sucederá este viernes 28 de febrero

En los últimos meses, los estadounidenses han enfrentado un aumento significativo en el coste de vida. Los ciudadanos americanos han visto encarecidos los precios de todo tipo de productos, desde el combustible hasta los alimentos. En respuesta a esta situación, ha surgido una iniciativa que busca hacer frente a estas subidas de precios de forma definitiva.

Un movimiento ciudadano busca impactar a las grandes corporaciones

El Apagón Económico del 28 de febrero es una llamada a los ciudadanos para que no consuman en las principales cadenas durante 24 horas. Empresas como Amazon, Walmart y varias franquicias de comida rápida serían las más afectadas por esta iniciativa. La acción está impulsada por The People’s Union USA, una organización liderada por John Schwarz.

Este grupo se define como un movimiento dedicado a la resistencia económica, contabilidad gubernamental y reformas corporativas. Su objetivo es generar presión sobre las grandes empresas que, según ellos, han contribuido a la crisis de precios que atraviesa Estados Unidos.

Las razones detrás del boicot

El líder del movimiento, John Schwarz, ha manifestado su descontento con lo que considera una manipulación de los consumidores por parte de las grandes corporaciones. En un mensaje difundido en redes sociales, declaró:

"Toda nuestra vida, nos han dicho que no tenemos opciones y que debemos aceptar esta locura de precios, la ambición corporativa y los impuestos millonarios. Por un día vamos a cambiar las tornas. No Amazon, no Walmart, no comida rápida, no gas, no gastar ni un dólar innecesario".

Schwarz ha aclarado que el boicot no busca afectar la compra de artículos esenciales como medicinas y ha alentado a adquirirlos en pequeños negocios locales. El apagón económico es solo el primer paso en una serie de acciones que planea la organización. Tras la protesta del 28 de febrero, se ha anunciado un nuevo boicot para el 7 de marzo, esta vez dirigido exclusivamente a Amazon.

Impacto y expectativas sobre la iniciativa

Algunos consumidores ven esta protesta como una oportunidad para demostrar su descontento con los precios elevados. Otros consideran que es poco probable que una acción de solo 24 horas tenga un impacto real en las gigantes corporativas. Aun así, la estrategia de The People’s Union USA busca organizar boicots recurrentes y enfocados en distintas empresas.

Con la creciente preocupación por la inflación y el poder de las grandes corporaciones, los ciudadanos han decidido organizarse. La respuesta del público a esta iniciativa determinará si el Apagón Económico se convierte en una tendencia de protesta más amplia o si será solo un intento aislado de resistencia económica.