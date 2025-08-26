Adiós nuggets: Este manjar de Mercadona es más crujiente y sabe a gloria

Mercadona se ha ganado un espacio en los congelados con algo que no pasa desapercibido. Su propuesta combina sabor intenso y textura que sorprende. Lo mejor es que sigue marcando diferencia sin ser novedad.

En Mercadona no todo es buscar lo último, porque hay clásicos que mantienen el listón alto. Este destaca por su estilo inconfundible y carácter propio. Así se convierte en una apuesta segura en cada compra.

La propuesta más crujiente de Mercadona

Entre las bandejas de congelados de la cadena aparece un pollo marinado rebozado que destaca por su cobertura dorada y apetecible. El rebozado estilo americano aporta esa textura crujiente tan característica que se mantiene firme incluso después de cocinar. Esa cualidad lo convierte en una alternativa que llama la atención frente a otras referencias de la misma categoría en el supermercado.

Lo más interesante de esta opción es la combinación entre exterior crujiente e interior jugoso gracias al marinado. El pollo conserva su ternura y no pierde intensidad durante la cocción, lo que refuerza su carácter práctico y su perfil gastronómico. A diferencia de otros preparados congelados, este producto transmite la sensación de estar cuidado en su formulación y pensado para el consumidor actual.

La preparación resulta muy sencilla y apenas exige tiempo. Puede hacerse en sartén, horno o air fryer, siempre con un resultado satisfactorio y constante en cada pieza. Esa rapidez lo convierte en un recurso ideal para cenas improvisadas, comidas en familia o incluso para sorprender con un capricho fácil de preparar.

El marinado incluye especias, un punto de curry y aromas que elevan el sabor final, marcando la diferencia frente a otros rebozados más básicos. Este detalle le otorga un carácter más marcado y una identidad distinta, muy acorde con lo que se espera de un estilo americano crujiente. Así, Mercadona consigue ofrecer una alternativa que va más allá del típico congelado de pollo empanado.

Una alternativa rápida y sabrosa

Este pollo de Mercadona está pensado para quienes buscan rapidez sin renunciar al sabor en cada bocado. Al poder cocinarse de varias formas y sin complicaciones, se adapta perfectamente a las rutinas de quienes no disponen de tiempo para platos más elaborados. La posibilidad de improvisar una comida completa en cuestión de minutos lo coloca como una elección muy versátil en la despensa congelada.

Desde el punto de vista nutricional, presenta un equilibrio razonable en relación con su categoría. Por cada 100 gramos ofrece unas 209 calorías, con un nivel de proteína destacable y un contenido en grasas moderado. Esto permite que pueda integrarse dentro de diferentes menús sin llegar a ser un exceso, manteniendo un perfil aceptable.

El envase contiene 500 gramos y asegura la conservación mediante ultracongelado, lo que mantiene su frescura y su sabor hasta el momento de consumo. Este formato está pensado para ser compartido y ajustarse a las necesidades de una comida rápida en grupo o de varias raciones individuales. En este punto se refuerza el valor de contar con un básico congelado que siempre cumple con su función.

Es precisamente aquí donde aparece el detalle más interesante para el consumidor: su precio es de 4,90 euros, lo que se traduce en una relación calidad-cantidad destacable dentro de la gama. Con un coste por kilo de 9,80 euros, se posiciona como una opción accesible y coherente con lo que ofrece. Así, el pollo marinado rebozado de Mercadona se consolida como una de las elecciones más consistentes para quienes buscan conveniencia y sabor.

Precios y ofertas actualizados el día 25/08/2025. Pueden sufrir modificaciones o cancelaciones, y E-Notícies no se hace responsable de los posibles cambios