Adeu, nuggets: Aquest menjar de Mercadona és més cruixent i té un gust gloriós
A Mercadona hi ha un clàssic del passadís fred que continua conquerint pel seu equilibri entre textura, sabor i facilitat
Mercadona s'ha guanyat un espai als congelats amb una cosa que no passa desapercebuda. La seva proposta combina sabor intens i textura que sorprèn. El millor és que continua marcant diferència sense ser una novetat.
A Mercadona no tot és buscar l'últim, perquè hi ha clàssics que mantenen el llistó alt. Aquest destaca pel seu estil inconfusible i caràcter propi. Així es converteix en una aposta segura a cada compra.
La proposta més cruixent de Mercadona
Entre les safates de congelats de la cadena apareix un pollastre marinat arrebossat que destaca per la seva cobertura daurada i apetible. L'arrebossat estil americà aporta aquesta textura cruixent tan característica que es manté ferma fins i tot després de cuinar. Aquesta qualitat el converteix en una alternativa que crida l'atenció davant d'altres referències de la mateixa categoria al supermercat.
El més interessant d'aquesta opció és la combinació entre exterior cruixent i interior sucós gràcies al marinat. El pollastre conserva la seva tendresa i no perd intensitat durant la cocció, cosa que reforça el seu caràcter pràctic i el seu perfil gastronòmic. A diferència d'altres preparats congelats, aquest producte transmet la sensació d'estar cuidat en la seva formulació i pensat per al consumidor actual.
La preparació resulta molt senzilla i gairebé no exigeix temps. Es pot fer a la paella, forn o air fryer, sempre amb un resultat satisfactori i constant a cada peça. Aquesta rapidesa el converteix en un recurs ideal per a sopars improvisats, àpats en família o fins i tot per sorprendre amb un caprici fàcil de preparar.
El marinat inclou espècies, un punt de curri i aromes que eleven el sabor final, marcant la diferència davant d'altres arrebossats més bàsics. Aquest detall li atorga un caràcter més marcat i una identitat diferent, molt d'acord amb el que s'espera d'un estil americà cruixent. Així, Mercadona aconsegueix oferir una alternativa que va més enllà del típic congelat de pollastre arrebossat.
Una alternativa ràpida i saborosa
Aquest pollastre de Mercadona està pensat per a qui busca rapidesa sense renunciar al sabor a cada mos. Com que es pot cuinar de diverses formes i sense complicacions, s'adapta perfectament a les rutines de qui no disposa de temps per a plats més elaborats. La possibilitat d'improvisar un àpat complet en qüestió de minuts el situa com una elecció molt versàtil al rebost congelat.
Des del punt de vista nutricional, presenta un equilibri raonable en relació amb la seva categoria. Per cada 100 grams ofereix unes 209 calories, amb un nivell de proteïna destacable i un contingut en greixos moderat. Això permet que es pugui integrar dins de diferents menús sense arribar a ser un excés, mantenint un perfil acceptable.
L'envàs conté 500 grams i assegura la conservació mitjançant ultracongelació, cosa que manté la seva frescor i el seu sabor fins al moment de consum. Aquest format està pensat per ser compartit i ajustar-se a les necessitats d'un àpat ràpid en grup o de diverses racions individuals. En aquest punt es reforça el valor de comptar amb un bàsic congelat que sempre compleix amb la seva funció.
És precisament aquí on apareix el detall més interessant per al consumidor: el seu preu és de 4,90 euros, cosa que es tradueix en una relació qualitat-quantitat destacable dins de la gamma. Amb un cost per quilo de 9,80 euros, es posiciona com una opció accessible i coherent amb el que ofereix. Així, el pollastre marinat arrebossat de Mercadona es consolida com una de les eleccions més consistents per a qui busca conveniència i sabor.
