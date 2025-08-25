Es oficial, será el 1 de septiembre: Mercadona anuncia cambios con su horario

El verano llega a su fin y con él los cambios que muchas empresas adoptan durante los meses de mayor actividad. Entre estas, los supermercados han sido los que más adaptaciones han realizado para atender la demanda estival. Los clientes han notado variaciones en horarios y servicios que pronto se revertirán.

Mercadona ha confirmado oficialmente que, a partir del 1 de septiembre, todos sus supermercados volverán a su horario habitual. La cadena establece que los establecimientos estarán abiertos de lunes a sábado hasta las 21:30 horas y permanecerán cerrados los domingos y festivos. Esta medida marca el fin de las ampliaciones especiales que se ofrecieron durante los meses de verano para atender zonas de mayor afluencia turística.

Cambios tras el verano

Durante verano, Mercadona implementó aperturas extendidas en más de 300 tiendas situadas en regiones como Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias, Murcia, Galicia y Baleares. En estas ubicaciones, los supermercados abrieron hasta las 22:00 horas y, de manera excepcional, ofrecieron servicio los domingos en horario de 9:00 a 15:00 horas. Esta ampliación buscaba atender la alta demanda de productos frescos y de consumo diario.

El refuerzo temporal no solo implicó horarios más largos, sino también un incremento en la plantilla para asegurar un servicio eficiente. Mercadona contrató personal adicional durante estos meses, garantizando la atención al cliente sin comprometer el descanso del equipo habitual. Esta estrategia permitió mantener la calidad de la experiencia de compra incluso en las zonas más turísticas y concurridas del país.

Recuperación del horario habitual

Con la llegada de septiembre, Mercadona retoma su funcionamiento estándar en los más de 1.600 establecimientos que opera en España, revelan en AS. Esto significa que los supermercados volverán a cerrar los domingos y festivos, y sus horarios entre semana regresarán a los establecidos antes del verano. La compañía recalca que este retorno a la normalidad permite organizar mejor la logística y mantener un equilibrio en la jornada laboral de sus empleados.

Para los clientes que necesiten confirmar el horario exacto de su supermercado más cercano, Mercadona recuerda que toda la información está disponible en su página web y en la aplicación móvil. Estas herramientas incluyen un buscador actualizado de tiendas que facilita conocer tanto los horarios como los servicios ofrecidos. De este modo, la empresa asegura transparencia y comodidad en la planificación de las compras.

El cambio es una rutina anual que acompaña al fin de la temporada turística y a la disminución de la afluencia en zonas costeras. Tras un verano de ajustes y refuerzos, Mercadona regresa a su dinámica habitual, manteniendo la calidad en sus productos y la atención en sus clientes.