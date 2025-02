Adiós naranjas de Sudáfrica: el truco para reconocer de dónde son las del supermercado

La naranja valenciana es uno de los productos más emblemáticos de la agricultura española. No obstante, en la actualidad atraviesa una situación crítica que amenaza tanto su producción como su competitividad en los mercados internacionales. A finales de 2023, un episodio de calor extremo afectó a gran parte de la península.

Esa situación dañó de manera significativa los cultivos de cítricos que se encontraban en un estado avanzado de maduración. Por si esto fuera poco, la creciente superpoblación de fauna salvaje, sobre todo jabalíes, cabras y conejos, ha causado pérdidas récord. La crisis no termina ahí.

Los agricultores se enfrentan a un aumento constante de los costes de producción, mientras que las importaciones de naranjas de Sudáfrica han alcanzado cifras alarmantes. Desde la implementación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Sudáfrica en 2016, las exportaciones sudafricanas a Europa no han dejado de crecer. De hecho, ya superan los 3,5 millones de toneladas.

Los secretos de las naranjas valencianas

Este acuerdo permite que las naranjas sudafricanas entren al mercado europeo hasta el 30 de noviembre, por lo que se solapan con las naranjas nacionales. Ahora bien, que no cunda el pánico. Ya que si vas al mercado y quieres asegurarte de comprar unas naranjas valencianas, tenemos todos los trucos para que lo puedas conseguir.

Para poder diferenciar una naranja valenciana de una sudafricana, es importante fijarse en varios detalles que afectan tanto a su apariencia como a su sabor. Una de las primeras características que nos puede ayudar es la variedad de la fruta. Las naranjas valencianas suelen ser de la variedad Navel, como la Navelina, la Washington o la Navelate.

Estas naranjas tienen una característica común. Se trata de un pequeño ombligo en la parte inferior de la fruta, que es un pequeño pliegue o marca en la piel. Este ombligo es un rasgo distintivo que no suele encontrarse en las naranjas importadas de Sudáfrica, especialmente en las de la variedad Valencia, que son lisas y no presentan esa característica.

En cuanto a la piel, las naranjas valencianas tienden a tener una piel más fina y ligeramente rugosa, mientras que las de Sudáfrica suelen tener una piel más tersa y gruesa. La fruta valenciana es más carnosa, jugosa y tiene un sabor más dulce en comparación con la naranja sudafricana, que es más ácida. Otra diferencia clave está en el momento de la cosecha y la comercialización.

Los secretos de las naranjas que nunca supiste

Las naranjas valencianas están disponibles en los mercados entre octubre y junio, siendo los meses de mayor producción los de final de año. Las primeras de la temporada, como la Navelina, se cosechan a principios de octubre. En cambio, las naranjas sudafricanas, principalmente las variedades tardías, suelen llegar a Europa desde junio hasta noviembre.

Además de estas diferencias visuales y de sabor, otra pista importante está en el etiquetado. Las naranjas españolas, en especial las valencianas, generalmente llevan un etiquetado que indica claramente su origen. Por lo tanto, si se presta atención al ombligo, a la piel más fina y rugosa, y se consulta el etiquetado, es fácil distinguir entre una naranja valenciana y una sudafricana.

Esto es importante no solo por las diferencias de calidad. Si no también para tomar decisiones de consumo más responsables, apoyando la producción local y evitando las importaciones que tienen un mayor impacto. Come naranjas de Valencia y todo serán beneficios.