Adeu taronges de Sud-àfrica: el truc per reconèixer d'on són les del supermercat

La taronja valenciana és un dels productes més emblemàtics de l'agricultura espanyola. No obstant això, actualment travessa una situació crítica que amenaça tant la seva producció com la seva competitivitat en els mercats internacionals. A finals de 2023, un episodi de calor extrem va afectar gran part de la península.

Aquesta situació va danyar de manera significativa els cultius de cítrics que es trobaven en un estat avançat de maduració. A més, la creixent superpoblació de fauna salvatge, sobretot senglars, cabres i conills, ha causat pèrdues rècord. La crisi no acaba aquí.

Els agricultors s'enfronten a un augment constant dels costos de producció, mentre que les importacions de taronges de Sud-àfrica han assolit xifres alarmants. Des de la implementació de l'acord comercial entre la Unió Europea i Sud-àfrica el 2016, les exportacions sud-africanes a Europa no han deixat de créixer. De fet, ja superen els 3,5 milions de tones.

Els secrets de les taronges valencianes

Aquest acord permet que les taronges sud-africanes entrin al mercat europeu fins al 30 de novembre, de manera que es confonen amb les taronges nacionals. Ara bé, no cal alarmar-se. Ja que si vas al mercat i vols assegurar-te de comprar unes taronges valencianes, tenim tots els trucs perquè ho puguis aconseguir.

Per poder diferenciar una taronja valenciana d'una sud-africana, és important fixar-se en diversos detalls que afecten tant la seva aparença com el seu sabor. Una de les primeres característiques que ens pot ajudar és la varietat de la fruita. Les taronges valencianes solen ser de la varietat Navel, com la Navelina, la Washington o la Navelate.

Aquestes taronges tenen una característica comuna. Es tracta d'un petit melic a la part inferior de la fruita, que és un petit plec o marca a la pell. Aquest melic és un tret distintiu que no sol trobar-se en les taronges importades de Sud-àfrica, especialment en les de la varietat València, que són llises i no presenten aquesta característica.

Quant a la pell, les taronges valencianes tendeixen a tenir una pell més fina i lleugerament rugosa, mentre que les de Sud-àfrica solen tenir una pell més llisa i gruixuda. La fruita valenciana és més carnosa, sucosa i té un sabor més dolç en comparació amb la taronja sud-africana, que és més àcida. Una altra diferència clau està en el moment de la collita i la comercialització.

Els secrets de les taronges que mai vas saber

Les taronges valencianes estan disponibles als mercats entre octubre i juny, sent els mesos de major producció els de final d'any. Les primeres de la temporada, com la Navelina, es cullen a principis d'octubre. En canvi, les taronges sud-africanes, principalment les varietats tardanes, solen arribar a Europa des de juny fins a novembre.

A més d'aquestes diferències visuals i de sabor, una altra pista important està en l'etiquetatge. Les taronges espanyoles, especialment les valencianes, generalment porten un etiquetatge que indica clarament el seu origen. Per tant, fixar-se en el melic, a la pell més fina i rugosa, i a l'etiquetatge, és fàcil distingir una taronja valenciana d'una sud-africana.

Això és imprescindible, no només per les diferències de qualitat. També per a prendre decisions de consum més responsables, donant suport a la producció local i evitant les importacions que tenen un major impacte. Menja taronges de València i tot seran beneficis.