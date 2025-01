Adiós a este famosísimo espacio de Barcelona: cierra el próximo 22 de febrero

Bubble Planet se ha convertido en una de las mejores opciones para aquellos que quieren vivir una experiencia única en Barcelona. Este espacio inmersivo, que llegó a la ciudad contal hace poco menos de un año, ofrece una propuesta de ocio muy original. Sus instalaciones han permitido a los visitantes explorar un mundo lleno de magia y color, pero ya ha llegado el momento de decirle adiós.

El espacio inmersivo, que ya ha conquistado a miles de visitantes en Barcelona, cerrará sus puertas el próximo 22 de febrero. Así pues, si todavía no has tenido la oportunidad de sumergirte en este mundo de burbujas, es hora de que lo hagas antes de que desaparezca para siempre.

Ubicado en el barrio de Poblenou, en el ‘Espacio Inmersa’, Bubble Planet ha sido un referente en experiencias interactivas en la ciudad. Con su diseño onírico y su enfoque en la diversión para todas las edades, ha logrado convertirse en un lugar donde la evasión y el juego son protagonistas. Pero, lamentablemente, el tiempo se agota y la fecha de cierre ya está marcada.

Bubble Planet, un viaje por mundos de fantasía en Barcelona

Bubble Planet ha sido un sueño hecho realidad para quienes buscan escapar de la rutina en Barcelona. Este espacio cuenta con 11 salas temáticas que permiten a los visitantes sumergirse en un universo de burbujas, luces, y tecnología avanzada.

Desde una piscina llena de globos gigantes hasta una sala con luces infinitas, cada rincón está diseñado para sorprender. La interacción es clave, ya que no solo se trata de observar, sino de formar parte de cada experiencia. La variedad de ambientes asegura que cada visita sea única, invitando a los visitantes a experimentar sensaciones nuevas en cada sala.

Lo que hace único a Bubble Planet es su capacidad para captar los cinco sentidos. Gracias a la realidad virtual, los efectos de espejos y la proyección 360º, los asistentes pueden viajar a través de escenarios surrealistas, como paisajes submarinos o cielos infinitos. Y por supuesto, las salas son perfectas para tomar fotos, convirtiéndose en un atractivo para quienes desean llenar sus redes sociales de momentos inolvidables.

Un lugar interactivo para todas las edades

Además de ser un espacio de recreo para adultos, Bubble Planet ha demostrado ser el lugar ideal para celebraciones, especialmente para cumpleaños. Con una sala privada para alquilar, las fiestas se vuelven únicas, con actividades, comida y bebidas para una experiencia personalizada. Ya sea con niños o adultos, Bubble Planet es el sitio para disfrutar de momentos especiales y diferentes.

Con su cierre inminente, Bubble Planet se despide dejando en Barcelona una huella imborrable. Es el momento de aprovechar los últimos días para vivir esta experiencia única. Las entradas están disponibles por poco tiempo más, así que si aún no has visitado este mundo de burbujas, no te quedes atrás.

Bubble Planet se va, pero su magia quedará en el recuerdo de todos aquellos que tuvieron la suerte de ser parte de su universo. Las risas, las fotos llenas de colores pastel y las sensaciones únicas vivirán en la memoria de quienes exploraron este mundo de fantasía.

Su cierre está programado para el próximo 22 de febrero. Quienes quieran disfrutar de esta experiencia en Barcelona, tienen unos últimos días para hacerlo.