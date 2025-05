Gerro d'aigua freda de l'AEMET per a aquesta setmana a tot Espanya: 'Acabaran per...'

El mes d'abril ens va deixar amb un ambient inestable en gran part del país. Tempestes, ruixats intensos i baixades tèrmiques han estat protagonistes en moltes comunitats, especialment al nord i zones de l'interior. I el cert és que maig tampoc és que hagi suposat un gran canvi pel que fa a la meteorologia.

Segons la previsió més recent de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), al llarg d'aquests pròxims dies la inestabilitat es mantindrà. De fet, durant tota aquesta setmana, entre el 5 i l'11 de maig, les tempestes i els ruixats seguiran descarregant en moltes comunitats. A més, segons l'AEMET, el temps fresc dominarà en gran part del territori peninsular.

L'AEMET alerta de temps inestable en totes aquestes comunitats

"Els ruixats acabaran per arribar a la pràctica totalitat del país", han assegurat els meteoròlegs espanyols. Això sí, seran més intensos i freqüents a les zones del nord i oest peninsular, com mostra el mapa d'acumulació de precipitacions. En regions com Galícia, Astúries, Castella i Lleó o el sistema Central, les pluges podrien ser especialment persistents i en forma de tempesta.

La situació atmosfèrica vindrà acompanyada de temperatures més baixes de l'habitual per a aquestes dates. El mapa d'anomalies tèrmiques és clar: gairebé tota la península i a les Balears registraran valors per sota de la mitjana. El fresc serà especialment acusat al centre i nord del país, amb màximes contingudes i gelades en zones de muntanya.

La neu tampoc desapareix del tot, i podrà aparèixer en cotes altes del Pirineu i serralades del nord, sobretot a partir de dimecres. Tot això, explica l'AEMET, si es confirmen nous descensos d'aire fred en altura. És un fenomen inusual per a la segona setmana de maig, però no inèdit, i que reflecteix la gran variabilitat del clima primaveral.

Més calma al sud i al Mediterrani

Mentrestant, al sud peninsular i a les regions mediterrànies, el temps serà una mica més benigne. Ara bé, tampoc estaran exemptes de ruixats ocasionals.

Andalusia, Múrcia i Comunitat Valenciana podrien registrar episodis de pluja de forma més aïllada i breu. A Canàries, per la seva banda, la previsió apunta a temperatures lleugerament per sota del normal, però sense pluges significatives.