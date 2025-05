Eloi Cordomí trenca el seu silenci: en aquestes comarques no s'espera pluja avui

Catalunya ha despertat aquest dilluns amb un cel canviant i amb un panorama meteorològic marcat per la inestabilitat. Eloi Cordomí, meteoròleg de TV3, ha parlat de les tempestes que s'esperen aquesta tarda en moltes comarques. Ara bé, també ha revelat les regions en les quals podran estar més tranquils, ja que no s'espera molta pluja.

Així, Cordomí ha explicat que, encara que la majoria del territori rebrà pluges i tempestes, hi haurà excepcions significatives. La jornada es presenta convulsa per a bona part de Catalunya, amb ruixats i fins i tot pedregades. Aquesta situació afectarà especialment el nord i el centre del territori, on els cels no perdonaran.

Així mateix, no es descarta l'aparició de fenòmens elèctrics i precipitacions intenses en curts períodes de temps. En canvi, hi ha zones que quedaran pràcticament al marge d'aquesta inestabilitat. Eloi Cordomí ha volgut destacar dues àrees concretes: les Terres de l'Ebre i el sud de Lleida.

Les pluges donaran pas al vent en alguns punts

Segons ha explicat, aquestes comarques no només evitaran les pluges, sinó que estaran marcades per la presència del vent. En aquest cas, bufarà amb força moderada i mantindrà a ratlla la formació de núvols de desenvolupament vertical. El protagonista en aquestes regions serà el vent, no la pluja, ha assenyalat Eloi Cordomí.

Això converteix aquestes comarques en un refugi per als que busquen escapar del paraigua en una jornada passada per aigua a la resta del país. Un altre dels efectes secundaris de l'episodi d'inestabilitat serà el descens de temperatures en aquelles zones on les precipitacions es facin presents. Així doncs, en comarques com el Berguedà, la Garrotxa, el Ripollès o fins i tot al Vallès, es notarà un ambient més fresc.

Unes temperatures a la baixa a Catalunya

Sens dubte, un alleujament després dels primers dies calorosos de la primavera avançada. Per la seva banda, Protecció Civil i el Meteocat han activat avisos per risc de tempestes. Per tant, han recomanat precaució, sobretot en desplaçaments per carretera i activitats a l'aire lliure.

Mentre gran part de Catalunya haurà de mirar al cel amb preocupació, algunes comarques gaudiran d'un dilluns sense ensurts meteorològics. Eloi Cordomí ha estat clar i ha assenyalat que, a les Terres de l’Ebre i Lleida, el paraigua pot quedar-se a casa. Una frase que molts agrairan en un dia on l'imprevisible serà la norma.