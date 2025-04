Atenció al dimecres a la tarda: xàfecs i tempestes fortes en aquesta part de Catalunya

La primavera també és sinònim de pluges i ruixats. Encara que vinguem d'un mes de març molt plujós, el cert és que abril és el mes humit per excel·lència. D'aquí que les previsions dels meteoròlegs continuïn parlant de precipitacions.

Aquesta setmana les pluges descarregaran, sobretot, entre dimecres a la tarda i la matinada de dijous. Però no a tota Catalunya, sinó en algunes comarques en què ha anat plovent aquests últims dies. Concretament, els experts apunten a la meitat nord i est de la regió.

Allà, les precipitacions arribaran dimecres a la tarda per tornar a la sensació d'humitat i de baixada de temperatures. El descens dels mercuris no serà brusc, però sí que es notarà en comparació amb els dies més assolellats. El Pirineu i Prepirineu seran una de les zones més afectades pels ruixats.

Tempestes localitzades i una nova tanda de nevades

Algunes comarques de Girona, situades al nord-est de Catalunya, també tornaran a registrar precipitacions. Tot això seguint el rastre d'unes setmanes en què ja ha plogut força. La tendència serà semblant i els amants del sol hauran d'esperar una mica més per sortir de casa sense preocupació.

Pel que fa a la neu, la cota serà molt alta. De fet, els meteoròlegs la situen al voltant dels 2.800 metres d'altitud. Sens dubte, un signe més que, encara que plogui, el bon temps ja va guanyant terreny en gran part del país.

De totes maneres, la inestabilitat marcarà una meitat de setmana a la meitat nord de Catalunya. Això sí, la inestabilitat durarà poc i ja són molts els que s'han atrevit a confirmar el temps del cap de setmana. "De cara al cap de setmana pujarà més la temperatura", avança Eloi Cordomí.

Ambient inestable a les portes de Setmana Santa

El pròxim cap de setmana farà olor de vacances, ja que comença una de les festivitats més esperades de l'any. Després d'un llarg hivern, Setmana Santa es presenta com les primeres vacances després de Nadal. I, en aquesta ocasió, donada la seva tardança en el calendari, es prendran encara amb més ganes.

Són molts els que miren i demanen al cel que no plogui, encara que no sempre funciona. De moment, el que toca aquesta setmana és l'arribada de noves precipitacions en alguns punts de Catalunya. La resta dependrà de l'evolució dels mapes i, per a alguns, de la fe.