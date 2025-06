Arriba la felicitat a Catalunya: els meteoròlegs, per fi, donen la notícia més esperada

Després de diversos dies de calor extrema i avisos per altes temperatures a bona part del territori, arriba un petit respir per a Catalunya. Almenys així ho confirmen alguns experts que ja compten les hores per a un canvi de tendència. Està clar que l'estiu ha començat amb ganes, però sembla que regalarà algun dia de treva als més calorosos

I és que a partir d'aquesta mateixa tarda s'espera un descens moderat de les temperatures gràcies a l'entrada d'una massa d'aire des del nord d'Europa. Tot i que l'embossament d'aire fred no impactarà directament sobre la regió, la seva influència serà suficient per provocar un alleujament tèrmic temporal. Segons els mapes, s'observa una anomalia que marca una tendència clara a la baixada tèrmica al nord-est peninsular

El vent serà el causant del descens dels mercuris

En el cas concret de Catalunya, això es traduirà en l'arribada de vents del nord que activaran la tramuntana a l'Empordà i el mestral al sud de Tarragona. Aquests vents ajudaran a desplaçar l'aire càlid acumulat en superfície, afavorint un ambient una mica més fresc durant unes hores. Tot i que no s'espera pluja generalitzada, no es descarta alguna gota molt puntual a zones del nord com el Ripollès o als Pirineus

Tanmateix, aquests ruixats seran anecdòtics i en cap cas suposen un canvi de tendència significatiu. La previsió apunta que aquest descens tèrmic serà només un miratge passatger. Tot indica que, a partir del cap de setmana, les temperatures tornaran a repuntar de manera notable

L'anticicló tornarà a consolidar-se sobre la península Ibèrica, tal com mostra l'evolució dels mapes previstos, amb valors superiors a l'habitual per a aquesta època. Això es traduirà en un nou episodi de calor intensa que afectarà de nou Catalunya i bona part del sud d'Europa. Tot i que la treva serà breu, els meteoròlegs coincideixen que aquest descens serà molt ben rebut

Un benvingut respir

Sobretot després de dies amb temperatures per sobre dels 35 graus a àmplies zones de l'interior català i valors superiors a 30 al litoral. Així doncs, a partir d'aquesta nit Catalunya viurà un breu alleujament tèrmic gràcies al pas d'una massa d'aire més fresca del nord. Una gran notícia enmig d'un juny calorós i exigent, tot i que tot apunta que la calor tornarà a dominar en pocs dies