‘Avui toquen sostre’: Jofre Janué dona un gran gerro d’aigua freda a Catalunya

Les temperatures a Catalunya estan marcant rècords històrics en diversos punts del país. Tot i que a l'estiu és lògic que faci calor, la veritat és que els registres de juny estan sent especialment alts. Així i tot, la tendència serà la mateixa al llarg dels dies, per la qual cosa els experts ja avisen del que està per venir.

De moment, aquest dimecres estarà marcat per una nova jornada de calor sufocant, tot plegat amb temperatures que tocaran sostre en diverses zones del territori. Segons el meteoròleg Jofre Janué, els termòmetres assoliran màximes extremes, amb valors de 39 graus a l'interior de les comarques de Girona i Lleida. Al litoral, especialment a Barcelona, la situació tampoc ha donat treva.

Unes nits tropicals

I és que en moltes zones no s'ha baixat dels 26 graus ni durant la matinada. Per la seva banda, des del Meteocat han activat avisos per calor a 16 comarques. En aquesta ocasió, afectaran especialment el litoral i prelitoral, on l'efecte combinat de les altes temperatures i la humitat dispararà la sensació tèrmica.

Les comarques més afectades seran les del nord-est català, on es preveu que aquest dimecres es puguin assolir els 40 graus en alguns punts. En paral·lel a l'onada de calor, s'espera que aquesta tarda es produeixin alguns ruixats aïllats al Pirineu Occidental. Tanmateix, aquests episodis d'inestabilitat no suposaran un canvi de tendència a curt termini.

Segons els experts, el descens tèrmic serà molt puntual i limitat. De cara als pròxims dies, Jofre Janué avança que les previsions apunten a un lleu respir. Demà dijous s'espera una lleugera baixada de temperatures a causa de l'entrada de tramuntana, un vent del nord que afectarà especialment l'Empordà.

L'alleujament durarà poc

Aquest canvi de règim de vents podria suavitzar l'ambient, tot i que sense revertir completament la situació de calor. No obstant això, l'alleujament durarà poc. Jofre Janué ha advertit que de cara al cap de setmana la calor tornarà a intensificar-se, amb una nova pujada progressiva de les temperatures.

Les masses d'aire procedents d'Àfrica tornaran a afectar la península, situant una altra vegada Catalunya al centre d'una situació meteorològica extrema. Per tot això, les autoritats recomanen extremar la precaució davant aquestes condicions. Catalunya segueix, així, immersa en un episodi de calor persistent que podria repetir-se més sovint amb l'avanç de l'estiu.