‘A tot Espanya’: Roberto Brasero anuncia el més esperat per a molts, es notarà

Després de diversos dies amb temperatures molt altes i nits complicades, per fi arriba un respir per a bona part del país. Tot això sense oblidar que Espanya travessa de ple una canícula que continuarà marcant l'actualitat meteorològica. De la mateixa manera, l'estiu desplegarà també altres de les seves característiques, com refrescades a les zones més al nord o tempestes sobtades i fortes.

Segons ha anunciat el meteoròleg Roberto Brasero, aquest divendres començarà a notar-se un descens de les temperatures "a tot Espanya". Sens dubte, una notícia esperada amb impaciència després de nits considerades infernals pels seus valors excepcionalment alts. A l'oest de la península, la baixada ajudarà especialment a combatre l'incendi forestal que des de fa dies assola Méntrida, a la província de Toledo.

Aquest incendi ha estat tan intens que el seu fum va arribar a estendre's fins a Madrid capital. Tot això empès per les ratxes de vent de ponent que, encara que continuaran bufant, no aniran acompanyades d'una calor tan extrema. Pel que fa a la passada matinada, les mínimes ja han donat un lleu respir en alguns punts.

Les nits continuen sent intenses

Tanmateix, no va ser així la nit anterior, quan es van viure temperatures realment insòlites. Al sud de Gran Canària es van registrar valors per sobre dels 30 en localitats com San Bartolomé de Tirajana o Agüimes. Encara que alguna vegada s'han donat aquestes xifres a Canàries, la seva freqüència creixent preocupa cada cop més.

Popularment, es coneix com a nit infernal, ja que no existeix una definició acadèmica exacta per descriure nits tan sufocants que impedeixen el descans. A la península tampoc ens n'hem lliurat, ja que s'han registrat nits tropicals, amb mínimes per sobre de 20 en moltes zones. I fins i tot nits tòrrides amb temperatures superiors a 25 en punts de València, Andalusia, Girona i a Menorca.

A l'est peninsular es preveu que aquesta nit les temperatures es mantinguin altes, però per l'oest i a Canàries haurien de baixar. De cara a la jornada de divendres, les màximes baixaran a gairebé tot Espanya, excepte al sud-est, on no s'esperen grans canvis. A Màlaga tampoc, on el vent terral podria provocar un repunt notable de les temperatures.

A Andalusia bufarà el ponent, mentre que a Canàries seran els alisis els encarregats d'arrossegar la calitja fora de l'arxipèlag. A més, un front recorrerà l'extrem nord peninsular, deixant pluges febles a Galícia i Astúries i tempestes al País Basc i Navarra. Dissabte s'espera que aquest front surti pel nord-est, deixant algun ruixat puntual a Girona, mentre que arribarà un altre front per Galícia.

La calor donarà una lleu treva, encara que continuarà sent la protagonista

Al Mediterrani, la calor tornarà a intensificar-se, assolint-se màximes de 42 a Múrcia i prop de 39 a Màlaga capital. En contrast, en zones de l'oest com Càceres o Badajoz les màximes ja no superaran els 35 i es notarà un alleujament a Canàries. Malgrat la baixada de temperatures, el risc d'incendi continua sent molt alt, especialment per la continuïtat del vent de ponent.

Al sud de Gran Canària, avui es manté l'avís vermell, si bé demà passarà a taronja i desapareixeran els avisos en altres parts de l'arxipèlag i de l'oest peninsular. En definitiva, tal com resumeix Roberto Brasero, el descens esperat de temperatures es notarà a tot Espanya. I encara que no resoldrà tots els problemes provocats per l'onada de calor, suposarà un alleujament per a milions de persones.