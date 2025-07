'Començarà a baixar': Aquest dia direm adeu a la calor a bona part de Catalunya

Catalunya travessa un dels episodis de calor més intensos de l'estiu, amb temperatures molt altes, especialment a les comarques de l'interior i del nord-est. La xafogor a la costa afegeix encara més incomoditat a una situació meteorològica que està deixant nits tropicals en moltes localitats. Tanmateix, l'alleujament tèrmic ja té data i serà llavors quan començarà a baixar la temperatura de manera progressiva.

Segons els mapes de previsió, les comarques més afectades per la calor aquest dijous són les de l'interior i el nord-est de Catalunya. L'aire càlid que impedeix la formació de núvols i reescalfa encara més la superfície està intensificant la calor en aquestes zones. Aquest dijous, com ja va passar ahir, s'espera que els termòmetres arribin als 40 graus en alguns punts del ponent català.

Els termòmetres seguiran a l'alça en molts punts de l'oest

A Lleida i zones properes, les màximes podrien tornar a assolir o superar els 39, una situació que es repeteix per segon dia consecutiu. Al litoral, si bé les màximes són una mica més moderades, la humitat alta crea una sensació tèrmica molt més elevada. A més, a la nit tampoc arriba el respir.

De nou es registraran nits tropicals, amb mínimes que no baixaran dels 20 en pràcticament tot el litoral i punts del prelitoral. Fins i tot podrien donar-se noves nits tòrrides, amb mínimes superiors als 25, especialment a la costa central. Aquest fenomen dificulta el descans nocturn, allarga la sensació d'ofec tèrmic i obliga a haver de dormir amb ventilador o aire condicionat.

Durant la tarda, creixeran alguns núvols al Pirineu oriental i el Prepirineu, tot i que les probabilitats de precipitacions són baixes. En el millor dels casos, podrien caure alguns ruixats febles i molt localitzats, més anecdòtics que significatius. Malgrat aquest panorama sufocant, els models meteorològics confirmen un canvi a l'horitzó a curt termini en gran part de la regió.

El dia més esperat de la setmana per a molts

A partir de dissabte 19 de juliol, començarà un descens progressiu de les temperatures. Tot i que la baixada no serà brusca, sí que suposarà un alleujament notable en moltes comarques, sobretot a l'interior i al nord. Aquest descens s'accentuarà la setmana vinent, quan l'aire més fresc procedent de l'Atlàntic podria estabilitzar la situació.

En definitiva, Catalunya encara té per davant un parell de dies més marcats per la calor extrema, però ja s'albira el final. Com a resum optimista, el missatge és clar i els experts avisen que dissabte arriba una treva molt esperada. I és que amb el cap de setmana tornarà a poc a poc una sensació tèrmica més suportable per a gran part del territori.