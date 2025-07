És oficial: Roberto Brasero anuncia el dia en què refrescarà força a Espanya

Espanya ja veu la llum al final del túnel de les tòrrides temperatures dels últims dies, que han deixat jornades molt dures. De fet, el meteoròleg Roberto Brasero ha anunciat el dia clau en què es produirà un descens tèrmic notable. Ara, però, després d'una nit calorosa, avui s'espera novament una jornada marcada per les màximes sufocants.

Les mínimes han estat elevades en àmplies zones del país, on moltes localitats no han baixat dels 22 o 24. En punts de la vall del Guadalquivir i de l'arxipèlag canari, les temperatures nocturnes no van baixar dels 26. Avui dijous la calor continua sent protagonista, especialment a la meitat est i sud peninsular.

Les temperatures màximes continuaran pujant a la Comunitat Valenciana, la Regió de Múrcia, Aragó, Navarra i tota la costa andalusa. Per contra, es començarà a notar un respir al nord-oest: a Galícia s'espera un descens notable. A Ourense, per exemple, es passarà dels 40 d'ahir a 34 avui, i a Lugo, de 34 a 28.

Divendres començarà a notar-se el canvi

El cel es mantindrà majoritàriament serè, tot i que no es descarten boires a l'Estret i Melilla, així com tempestes de tarda en punts del Sistema Ibèric i els Pirineus. A més, entraran núvols per Galícia i Astúries, on fins i tot podria caure alguna gota aïllada. El canvi més significatiu arribarà demà divendres, amb l'entrada d'una massa d'aire atlàntic més fresc impulsada per vents d'oest.

Això provocarà un descens generalitzat de les temperatures a gran part del país, excepte al litoral mediterrani, on els vents continuaran reescalfant l'ambient. Així, tot i que baixaran els termòmetres al centre i a Castella i Lleó, en zones de l'est i sud encara se superaran els 38. Per tant, es podrien fregar els 41 a Múrcia i l'interior de la Comunitat Valenciana.

A Canàries, on ahir es van assolir màximes de 40,6, també es preveu que la calor afluixi progressivament a partir de divendres. No obstant això, les nits continuaran sent molt càlides, difícils de suportar per sota dels 30 en algunes zones de l'arxipèlag. Finalment, l'esperat alleujament tèrmic es produirà aquest dissabte.

Dissabte serà el dia més esperat

Les temperatures baixaran a tot Espanya, excepte al litoral cantàbric, on es mantindran estables, i al litoral mediterrani, on fins i tot podrien pujar lleugerament. A la majoria del país, les màximes oscil·laran entre els 32 i 35, deixant enrere els pics extrems dels dies anteriors. A més, dissabte augmentarà la nuvolositat, amb ruixats al Cantàbric oriental i el Pirineu occidental.

Galícia i Astúries, en canvi, veuran algunes clarianes al llarg del dia. En resum, la calor persistirà encara avui i demà, però a partir de dissabte s'espera un alleujament tèrmic generalitzat. Així doncs, aquesta setmana de plena canícula sembla trencar amb l'establert i oferirà una mica de tot.