'L'únic que se sap...': Revés dels meteoròlegs sobre la Setmana Santa a Catalunya

Predir el temps a llarg termini és jugar-se-la. Sí que existeixen alguns models, però la meteorologia és canviant i el que avui és pluja, demà pot ser vent. Per això, són pocs els experts que s'atreveixen a confirmar quin temps farà per Setmana Santa a Catalunya.

D'acord amb l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), el pronòstic encara presenta un alt grau d'incertesa. No obstant això, les tendències indiquen que podríem tenir més precipitacions en molts punts, i també a Catalunya. Aquestes pluges podrien afectar les processons i esdeveniments tradicionals de la regió, cosa que sens dubte preocupa molt.

Alguns experts assenyalen que diverses localitats espanyoles, incloent-hi àrees del litoral mediterrani, podrien necessitar el paraigua. "L'únic que se sap de moment és això: la tendència és que sigui de moment una setmana humida", avisa @IvanChamizo a X. Tot això acompanyat per un mapa d'anomalies de precipitació en què la península i Canàries es tenyeixen de verd.

Es tracta de l'indicador que les pluges podrien ser les protagonistes també en aquells dies. La façana atlàntica, de fet, seria la més afectada per les precipitacions, així com el nord i punts del Pirineu. Sigui com sigui, les previsions meteorològiques a tants dies vista estan subjectes a canvis.

L'atmosfera és dinàmica i les condicions poden evolucionar ràpidament. Per tant, encara que la tendència actual apunta a una Setmana Santa humida a Catalunya, no es descarta que les condicions es tornin més seques. De fet, es podrien mantenir dins de la normalitat per a l'època.

Possible borrasca a la vista per al Diumenge de Rams?

Des del compte de Meteo a Sevilla (@meteosanjuan) avisen d'un altre detall molt cridaner que protagonitza els principals models meteorològics. I és que hi ha "unanimitat" en els "escenaris manejats pel sistema de predicció". El que veu el meteoròleg és que podríem tenir una "borrasca al sud-oest peninsular de cara al Diumenge de Rams".

En aquest tipus de situacions, qualsevol moviment pot incidir directament en les pluges previstes. Per això, caldrà esperar uns dies més, abans d'afinar la previsió. Però, si es confirma, el Diumenge de Rams, punt de partida de la Setmana Santa, podria ser força plujós en moltes regions.