Tornen les tempestes fortes a Catalunya: aquest dia plourà fins i tot amb calamarsa

El temps a Catalunya ha estat marcat aquesta setmana per la calor intensa i la pols en suspensió del nord d'Àfrica. No obstant això, la tendència per a les pròximes hores sembla que patirà alguns canvis. Així ho confirmen els meteoròlegs després de revisar uns mapes que auguren pluges en alguns punts del país.

Concretament, a partir de la tarda de divendres podrien tornar a arribar tempestes per l'oest, concretament des d'Aragó, afectant el territori català. Una franja de precipitacions intenses creuarà el nord-est peninsular durant la tarda-vespre de divendres i deixarà part de la seva càrrega a Catalunya. Les zones més afectades se situen entre la Franja de Ponent i l'interior de la província de Lleida.

Unes precipitacions copioses a diverses comarques

Tot i que no es descarta que els nuclis tempestuosos es desplacin cap a comarques de l'interior de Barcelona o fins i tot Girona. Les acumulacions de pluja en una sola hora podrien superar els 20 o fins i tot 30 mm, i localment podria caure calamarsa. Aquestes tempestes es desenvoluparan en un entorn atmosfèric molt inestable.

Els mapes confirmen la presència d'aire càlid i humit en capes baixes, amb temperatures que encara superaran els 20 graus a aquesta alçada, cosa que afavoreix la convecció. A això s'hi suma la irrupció d'aire fred en altura, que pot actuar com el desencadenant definitiu per a la formació de nuclis tempestuosos. Aquesta situació avança l'inici de la temporada de grans tempestes d'estiu.

Cal recordar que aquests fenòmens venen després de situacions de gran inestabilitat amb tempestes severes i fenòmens extrems com pedregades i fortes ratxes de vent. Tot i que la previsió encara es pot matisar en les pròximes hores, els meteoròlegs insisteixen en la necessitat d'estar atents a les actualitzacions. No es tracta només d'un simple ruixat d'estiu: les condicions apunten a tempestes estructurades.

Un divendres inestable a la part més oest

La bona notícia és que aquest canvi podria contribuir a netejar l'atmosfera de la pols sahariana que ha estat present els darrers dies. Tanmateix, l'entrada d'aire més fresc no serà suficient per frenar del tot la calor, que seguirà sent protagonista. Davant d'aquest panorama, Catalunya s'enfronta a un divendres molt actiu amb risc de tempestes que podrien portar pluja abundant, aparell elèctric i calamarsa.