Tornen les pluges a tot Catalunya: aquest dia podria ploure molt i afluixarà la calor

Després de diverses setmanes marcades per la calor i l'estabilitat atmosfèrica, el temps podria fer un gir notable a finals d'aquesta setmana. Segons els mapes actuals, es preveu l'arribada d'una bossa d'aire fred que podria trencar la monotonia de l'estiu a Catalunya. Per a molts és una bona notícia, per a d'altres, la interrupció de les seves vacances.

I és que els experts avancen que aquesta bossa portarà amb si pluges generalitzades de cara a dissabte. Això sí, la situació meteorològica començarà a canviar a partir de divendres. Serà llavors quan s'espera que les primeres tempestes afectin principalment la meitat nord del territori català.

Dissabte podria ser un dia inestable a tot Catalunya

Tanmateix, serà durant dissabte quan l'episodi d'inestabilitat s'intensifiqui de manera més clara. El responsable serà una bossa d'aire fred que incrementarà notablement la inestabilitat atmosfèrica. Aquest tipus de configuració afavoreix la formació de núvols capaços de descarregar ruixats, tempestes elèctriques i calamarsa.

Tot i que encara falten uns dies, els mapes actuals mostren una alta probabilitat de precipitacions que podrien afectar bona part de Catalunya. De fet, ho faran de nord a sud, durant bona part de dissabte. Els acumulats de pluja encara són incerts, però el potencial perquè es registrin quantitats significatives és real.

També podrien registrar-se ruixats intensos a la costa, tot i que amb menor persistència. A més, s'espera que el descens tèrmic sigui generalitzat. Tot plegat amb temperatures que podrien situar-se diversos graus per sota de les registrades els dies anteriors.

El temps de ple estiu tornarà

Si bé plourà, la calor típica dels mesos d'estiu seguirà. Per tant, aquest contrast entre l'aire fred i la calor acumulada en superfície pot ser el detonant de les tempestes intenses previstes. En resum, dissabte es perfila com una jornada d'inestabilitat destacada a Catalunya.

Arribaran les pluges i podrien ser abundants i acompanyades de tempesta. Un episodi que no només podria alleujar els camps ressecs, sinó també proporcionar una treva tèrmica molt benvinguda en ple juliol. Això sí, que cal entrar en pànic, ja que la calor ja espera per tornar a sortir amb força a escena.