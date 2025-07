'Bona notícia': els meteoròlegs confirmen el més esperat a Catalunya aquest dimarts

Catalunya es lleva aquest dimarts amb una alentadora baixada de les temperatures, una notícia especialment ben rebuda després de diversos dies de calor sufocant. Les mínimes, que en dies anteriors se situaven al voltant dels 22-23 graus, han baixat de manera considerable en bona part del territori. Sens dubte, una situació que molts esperaven i que, en general, tothom necessitava per respirar i descansar.

Els experts asseguren que a primera hora del matí s'han registrat valors entre els 12 i 15 graus en zones de l'interior. Aquest respir tèrmic marca un canvi de tendència que es mantindrà al llarg del dia. Tot i que les temperatures continuaran sent càlides, els mapes indiquen que les màximes no superaran els 32.

Un alleujament per als incendis

Això suposa un alleujament per a la ciutadania i també per als serveis d'emergència que lluiten contra els incendis forestals actius, com el de Paüls. Les previsions apunten també a la possibilitat d'alguns ruixats a la meitat est i el litoral català. Tot i així, seran de caràcter molt irregular i, en principi, poc significatius.

Podrien presentar-se entre la tarda i el vespre, especialment en zones del nord-est com el Ripollès, el Vallès o el Maresme. També es contempla la possibilitat d'algun ruixat matinal a causa de l'efecte del rebuf a l'àrea de Tarragona. Un altre factor determinant de la jornada serà el vent.

Durant el matí, la tramuntana continuarà bufant a l'Empordà, mentre que el mestral es farà notar a les Terres de l'Ebre fins al migdia. La bona notícia és que tots dos vents tendiran a afeblir-se a partir del migdia. Això permetrà l'entrada de la marinada, un vent del sud-est que aportarà humitat i afavorirà les tasques d'extinció de l'incendi al sud de Catalunya.

Els ruixats continuaran refrescant l'ambient

De cara a la matinada de dimecres, s'espera l'arribada de nous ruixats, en àrees properes al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Tot plegat aportant una mica més d'humitat al terreny sec després dels darrers dies de calor intensa. En definitiva, aquest dimarts es perfila com una jornada de transició cap a un ambient una mica més fresc i variable amb temperatures més suportables.