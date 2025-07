'Dimecres...': Roberto Brasero frena en sec l'alegria i comparteix un dur pronòstic

A molts els ha agafat per sorpresa la fresca d'aquesta matinada. Les finestres s'han tancat i ha estat necessari fer servir els llençols que, des de feia setmanes, estaven d'adorn al llit. Ara bé, després d'un lleuger respir tèrmic en algunes regions del país, el meteoròleg Roberto Brasero llança un advertiment clar.

I és que la calor tornarà amb força a partir de dimecres. Les temperatures, que baixaran a Andalusia, Múrcia, l'est de Castella-la Manxa i la franja mediterrània, donaran una treva momentània abans d'un nou ascens. Durant aquest dimarts, les màximes seran una mica més suaus a les regions esmentades, especialment a la costa llevantina i el sud-est peninsular.

Roberto Brasero avisa de quan tornarà la calor

Al centre de la península, tot i que l'albada ha estat menys calorosa que en dies previs, a la tarda els termòmetres tornaran a assolir valors molt alts. Al nord del país, s'espera un inici de jornada fresc, amb cels més serens a mesura que avancin les hores. Les pluges que han afectat avui zones del Cantàbric aniran desapareixent progressivament.

Tanmateix, no tot seran bones notícies: les tempestes continuaran presents a l'àrea mediterrània, sent més probables al litoral de Catalunya i Castelló. Tot i que també podrien afectar altres punts de la Comunitat Valenciana, Balears, així com zones interiors de Conca i Terol. Però és el pronòstic a partir de dimecres el que ha encès les alarmes.

Segons Roberto Brasero, les temperatures tornaran a pujar, sobretot al nord peninsular i també en les mínimes del centre, cosa que suposa la fi de les nits fresques. Tornen les nits tropicals, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en zones del centre i sud, així com a la vall de l'Ebre. A més, continuarà el flux d'aire humit procedent de la Mediterrània, cosa que mantindrà la nuvolositat i els ruixats.

Les tempestes també continuaran presents

Especialment en zones litorals de Catalunya i la Comunitat Valenciana, i no es descarten tempestes de tarda a l'interior del terç oriental peninsular. Dijous i divendres continuarà l'ambient estiuenc, amb temperatures de fins a 35 graus a molts punts.

Al centre i sud peninsular es preveuen màximes de fins a 38 graus o més. De cara a dissabte, els models actuals apunten a un canvi més acusat, amb una baixada de temperatures i ruixats localment intensos. No obstant això, Roberto Brasero adverteix que encara hi ha incertesa en aquesta previsió, que s'anirà afinant els pròxims dies.