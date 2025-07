'Torna amb tota la seva força': Demolidor avís de Roberto Brasero per a tot Espanya

Després de diversos dies marcats per intenses tempestes i pluges provocades per la DANA que va arribar divendres passat, Espanya acomiada aquest episodi d'inestabilitat. I ja es prepara per afrontar de nou la calor més extrema. El temporal va deixar imatges impactants i dades històriques fins ahir mateix, quan encara es van registrar algunes tempestes disperses al nord del país.

El balanç del cap de setmana és notable: divendres, les tempestes van ser fortes a Saragossa i a les serres de La Rioja. Mentre que dissabte es van assolir xifres històriques de precipitació, com els 155 litres per metre quadrat recollits a Vilafranca del Penedès. Aquestes pluges torrencials van provocar crescudes sobtades en rius com el Foix, a Cubelles.

Els últims vestigis de la DANA

Ahir dilluns, si bé la DANA ja era història, vam tenir tempestes a La Rioja i Navarra, acompanyades de pedregades que van arribar a cobrir de blanc carreteres com Carrascal. Però tot això ja és història. Segons el meteoròleg Roberto Brasero, per a aquesta setmana no s'espera l'arribada de cap nova DANA i la "calorada tornarà amb tota la seva força".

Avui, llevat d'alguna tempesta molt localitzada als Pirineus o el Sistema Ibèric, predominaran els cels serens i les temperatures tornaran a pujar. Demà dimecres es preveu que les màximes assoleixin els 40 a l'ombra a Còrdova, Sevilla i Jaén. Així mateix, s'acostaran a aquesta xifra en ciutats com Granada, Badajoz, Toledo i Ciudad Real, amb valors al voltant dels 39.

També pujaran notablement al centre del país, on Madrid arribarà als 37. A Canàries, les temperatures es dispararan fins als 35 en punts de Gran Canària i Fuerteventura. Aquest augment de la calor coincideix a més amb l'inici de la canícula, el període més calorós de l'any que abasta del 15 de juliol al 15 d'agost.

Roberto Brasero avisa que continuarà fent calor

Si bé enguany la calor extrema va arribar abans, amb onades de calor al juny i altes temperatures al juliol, tot indica que els pròxims dies tornarem a viure jornades sufocants. Segons Roberto Brasero, a partir de divendres podria refrescar lleugerament, tot i que al Mediterrani i Balears la calor es mantindrà. La setmana, per tant, estarà marcada per una nova irrupció d'una massa d'aire càlid que tornarà a portar les màximes per sobre dels 40.