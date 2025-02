Torna la neu a Catalunya: això és tot el que podria nevar en els pròxims dies

Catalunya es prepara per a l'arribada de noves nevades, que seguiran deixant una estampa molt hivernal. El mes de febrer s'acomiadarà amb els cels tapats, amb precipitacions i amb més bastant més fred que en dies anteriors. Sens dubte, una bona notícia per als amants de l'hivern, el fred i els esports de muntanya.

Des d'aquest divendres a la tarda, tindrem un descens en les temperatures, que portarà precipitacions en forma de neu. Començaran a caure amb moderació en moltes zones de muntanya, assolint en alguns punts acumulats d'entre cinc i deu centímetres. En punts com la Vall d'Aran, els acumulats podrien superar els 10 centímetres, si bé, en general, no s'esperen grans quantitats.

La predicció indica que, encara que no es tracta d'unes precipitacions molt generoses, la situació podria millorar de cara al diumenge. De fet, a la tarda podríem veure una nevada molt més significativa al Pirineu, encara que hi hagi certa incertesa. S'espera que les precipitacions siguin més intenses, a causa d'un canvi en les condicions atmosfèriques.

La cota de neu anirà baixant als Pirineus

No obstant això, cal assenyalar que la cota de neu no serà tan baixa com en altres ocasions. I és que tot apunta que se situarà al voltant dels 1.500 metres. Amb excepció d'algunes àrees dels Pirineus, on podria nevar fins i tot per sota dels 1.000 metres.

De totes maneres, les precipitacions podrien deixar-se veure en moltes poblacions, encara que sigui de forma anecdòtica. Les nevades vindran acompanyades d'un aire fred que s'instal·larà en gran part de Catalunya, incrementant la sensació de frescor. Les condicions no seran extremadament severes, però el fred persistent i les nevades podrien generar complicacions a les zones de muntanya.

Les estacions d'esquí, com la de La Molina, podrien veure un augment de l'activitat a causa d'aquestes nevades. Així mateix, en termes generals, els pronòstics meteorològics indiquen que la nevada continuarà durant el cap de setmana, encara que amb intensitat variada. La previsió d'acumulats per als pròxims dies mostra una tendència a nevades moderades, però constants.

L'hivern encara té molt a dir

Tal com hem dit, a més de nevades, tindrem un descens dels mercuris. No es tracta de cap onada de fred, però sí de temperatures més baixes del que tocaria en aquesta època. En definitiva, encara que deixem enrere el mes de març, no arriba el temps primaveral a Catalunya.

Caldrà seguir amb atenció l'evolució dels pronòstics per als pròxims dies per saber quan i on nevarà. En ple cap de setmana de Carnaval, que nevi als Pirineus és una gran notícia. Sobretot per als que viuen dels esports d'hivern i del sector turístic