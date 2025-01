Gir de 180 graus amb la neu a Catalunya: aquest dia podria nevar a només 700 metres

Les nevades van guanyant força al llarg de la setmana a Catalunya. El que primer va començar com alguna precipitació, s'està convertint en tot un panorama de ple hivern. A més, els experts avisen de la baixada de la cota, per la qual cosa la nevada podria ser gairebé general.

Al llarg d'aquest dimarts es preveu que nevi amb ganes al Pirineu Occidental. Comarques com la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça o el Pallars Sobirà seran les més afectades. Ara bé, no seran les úniques les que al llarg de la setmana puguin tenir una estampa de postal.

En aquest sentit, els experts han avisat que entre dijous i divendres podria arribar a baixar la cota fins als 700 metres. Això significa que gran part del Pirineu registrarà nevades. A l'Oriental també nevarà, encara que amb molta menys intensitat.

La nevada arribarà a partir de la tarda del dimarts a Catalunya

La gran nevada es preveu que comenci a caure a partir d'aquest dimarts a les 17:00 hores de la tarda. Serà llavors quan començaran a caure els primers flocs que seran incessants fins ben entrada la matinada del dimecres. Una vegada més, les cares nord "millor ubicades" seran les que registraran majors gruixos.

De fet, els experts apunten a un gruix de fins a deu centímetres en aquests punts del Pirineu lleidatà. Així mateix, alguns cims més elevats podrien registrar fins a 20, per la qual cosa la precipitació serà considerable. Paral·lelament, a la part oriental del nord de Catalunya les nevades seran més insignificants.

No obstant això, es podrien sumar entre dos i cinc centímetres a la neu caiguda en dies anteriors. Malgrat la cota dels 700 metres del divendres, durant aquestes dues jornades les nevades es concentraran sobre els 1.000 i els 1.200 metres. Una altitud que continua sent molt més baixa que la que en moltes ocasions es registra.

Una setmana inestable

La neu d'aquesta setmana farà que el temps se senti fortament inestable. Cal recordar que el vent és un altre dels fenòmens que ha entrat en acció amb molta força aquests dies. Ratxes de fins a 80 km/h han deixat un panorama revoltat a la regió.

Tal com anuncien els experts, no s'espera que el temps canviï a millor a curt termini. De fet, les nevades podrien baixar de cota a mesura que s'acosti el cap de setmana. Així que no queda més que travessar l'última setmana de gener amb paciència i, sobretot, molt d'abric.