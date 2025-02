Torna la felicitat a Catalunya: el Meteocat confirma el canvi més esperat per molts

Després de setmanes d'estabilitat i temperatures relativament suaus, Catalunya rep una nova i esperada notícia. El Meteocat ha confirmat que, a partir d'aquest divendres, el temps a Catalunya patirà un gir significatiu. I el que molts esperaven amb ànsia es farà realitat.

Segons les previsions del Meteocat, es preveu que, a partir d'aquest divendres, la inestabilitat atmosfèrica s'apoderi novament de la regió. Parlem d'una nova tanda de precipitacions moderades en diverses comarques. Les pluges, que descarregaran principalment durant el cap de setmana, són molt necessàries a causa de la sequera que afecta diverses comarques catalanes.

En les últimes setmanes, l'absència de precipitacions havia tornat a generar preocupació. Sobretot en àrees agrícoles i rurals que depenen de les precipitacions per a les seves activitats o per omplir els pantans. Precisament d'això ja va avisar fa unes setmanes el meteoròleg Francesc Mauri, qui va alertar que alguns pantans estan mancats d'aigua.

El Meteocat anuncia la tornada de les pluges

El contrast entre alguns, com el de Rialb, que gaudeix de bona salut, i el de Susqueda, mostren les dues parts d'una mateixa moneda. Ara, després d'aquesta nova previsió de pluges, pot ser que la situació millori. Amb el retorn de la inestabilitat atmosfèrica, les precipitacions arribaran com un alleujament tan esperat.

Si bé el volum d'aigua podria variar segons la zona, s'estima que les pluges seran significatives en algunes comarques de l'interior i la costa. D'aquesta manera, milloraria una mica la manca d'aigua en totes aquestes zones. El retorn de la pluja vindrà acompanyat d'un increment de la variabilitat en les condicions meteorològiques.

S'esperen cels més ennuvolats, fins i tot amb alguna tempesta aïllada en punts de l'interior, principalment de la Catalunya Central i del Pirineu. Les temperatures, d'altra banda, descendiran lleugerament amb l'arribada de la pluja, propiciant un ambient més fresc i humit. D'aquesta manera se seguirà la mateixa línia que a mitjans d'aquesta setmana, quan ja s'ha notat un considerable descens dels mercuris.

Les precipitacions, una gran alegria

Pot ser que molts es vegin decebuts en veure la previsió per als pròxims dies. I és que, com diu la dita, no sempre plou a gust de tothom. El que està clar és que tots necessitem l'aigua, encara que aquesta arribi en ple Carnaval.

Els més preocupats per la manca d'aigua són els agricultors, encara que també es nota en els boscos, rius i pantans de tota Catalunya. L'aigua és un bé preuat que es nota molt quan escasseja i que, per tant, que falti és mala notícia. Així doncs, que arribin les precipitacions a Catalunya és, sens dubte, una bona notícia.