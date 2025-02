Ni pluja, ni sol: el fenomen que afectarà moltes comarques catalanes avui

El temps a Catalunya no deixa de sorprendre, amb canvis dràstics i, alhora, molt breus. És el que ha passat en les últimes hores, quan hem tingut pluges i xàfecs intensos, però passatgers. Aquest dimecres les precipitacions ja han desaparegut, deixant lloc a un altre fenomen en moltes comarques.

No parlem ni de calor ni d'un sol radiant, sinó d'un fenomen molt relacionat amb la humitat que ens han deixat les pluges. Es tracta de la boira, que ha aparegut aquest matí en moltes comarques, especialment a Girona. Parlem de la mateixa zona on els xàfecs intensos van descarregar amb força en la segona meitat del dimarts.

Així doncs, després d'una jornada passada per aigua, ara toca veure minvada la visibilitat i abrigar-se. A més de la boira, la baixada de les temperatures també ha estat el fet a destacar des de primera hora del matí. Gran part de les comarques catalanes s'han despertat amb més fred que en dies anteriors.

La boira torna a moltes comarques aquest dimecres

A zones com la Tosa d'Alp han tingut una mínima de -9,1 °C i a la Vall de Boí de -8,9 °C. A l'interior de Catalunya les temperatures s'han acostat al llindar dels 0 graus. Fins i tot ha fet fred a primera hora a la costa, amb mínimes per sota dels 10 graus.

Tot això marca un contrast notable amb els dies anteriors. Encara que no es preveuen pluges al llarg del dia d'avui, la boira i la humitat es notaran molt. És el cas de les comarques gironines, per exemple, on la boira ha incrementat la sensació de fred.

Malgrat l'absència de precipitacions, la jornada també estarà marcada per la influència de vents intensos com la Tramuntana i el Mestral. Aquests vents, que bufen amb força especialment durant el matí, crearan una atmosfera fresca i ventosa. No obstant això, a mesura que avanci el dia, s'espera que el sol guanyi terreny, i que els cels quedin força clars.

L'estabilitat ja té data de tornada

Els meteoròlegs destaquen que, malgrat la calma d'aquest dimecres, la inestabilitat tornarà a Catalunya. De moment, això sí, la jornada es mantindrà tranquil·la, amb cels més clars a la tarda i tan sols algun núvol. Tot això permetrà al sol apujar una mica els termòmetres en la segona meitat del dia.

De cara als pròxims dies, especialment el cap de setmana, s'esperen noves precipitacions, especialment als Pirineus. Per allà podrien caure algunes nevades a una cota d'uns 1.500 metres. En definitiva, Catalunya donarà la benvinguda al mes de març amb un ambient encara força fred i inestable.