'Tindrem una borrasca amb...': Roberto Brasero alerta del que passarà a Espanya

Aquest dilluns, més enllà de l'apagada elèctrica que va afectar diverses zones, la jornada meteorològica ha estat tranquil·la. Encara que ha fet calor, les temperatures no han assolit valors extrems i l'ambient ha estat estable en gairebé tot el país. Tal com va avançar Roberto Brasero, la nit tampoc ha estat freda.

En aquest sentit, aquest dimarts els termòmetres seguiran pujant, deixant temperatures més càlides de l'habitual per a aquestes dates de l'any. Segons el pronòstic del presentador d'Antena 3, l'ascens tèrmic serà especialment notable al terç nord peninsular.

Molts ulls a la pujada de temperatures d'aquest dimarts

Es notarà sobretot en les màximes: "Farà més calor demà a la tarda", va apuntar en el seu últim pronòstic Roberto Brasero. Les previsions per a aquest dimarts són força destacables, ja que s'esperen valors força alts.

Parlem de 24ºC a Sant Sebastià o 28ºC a Oviedo. A Còrdova i Jaén, es repetiran els 30 graus que ja s'han registrat en dies anteriors. A més de la calor, el vent de llevant seguirà bufant amb força, sobretot a les costes andaluses.

A Cadis, la situació és especialment rellevant, on es mantenen actius avisos de nivell taronja per vent fort. Les ratxes intenses seguiran generant complicacions en zones costaneres i marítimes.

Només alguns núvols en un parell de comunitats

En general, aquest dimarts gaudirem de cels blaus i una atmosfera lluminosa, una jornada ideal per a activitats a l'aire lliure. No obstant això, no tot serà sol. Segons Roberto Brasero, "se'ns pot ennuvolar al Mediterrani, especialment a la Comunitat Valenciana".

Per allà podrien registrar-se pluges febles i temperatures lleugerament més baixes que les d'avui, amb entre 2 i 3 graus menys. En altres regions, especialment en zones de muntanya, es formaran núvols d'evolució.

L'expert ha destacat que són aquells que creixen amb el pas de les hores i que poden acabar deixant tempestes aïllades a la tarda. Les àrees amb major probabilitat d'aquestes tempestes seran l'oest d'Extremadura, el nord de Huelva i el sud de Galícia.

Dimecres s'acostarà una borrasca a Espanya

El panorama canvia per a dimecres, quan la probabilitat de tempestes a l'oest peninsular augmentarà. Tot això a causa de la formació d'una borrasca amb aire fred que s'aïllarà a l'Atlàntic, davant de Portugal.

Aquesta borrasca serà clau en el temps dels pròxims dies. Segons Roberto Brasero, des d'aquesta posició podria provocar noves tempestes al sud-oest peninsular i al sud de Galícia ja dijous.

El curiós és que, malgrat l'augment d'inestabilitat, les temperatures seguiran pujant. De fet, es mantindran en nivells alts per a aquesta època de l'any. Per tant, tot apunta que viurem un Pont d'Abril amb calor primaveral i un repunt de les tempestes.