L'AEMET s'avança al Meteocat i llança un avís per a la setmana vinent a Catalunya.

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha tornat a prendre la davantera al Meteocat. Els experts segueixen molt de prop l'evolució del pronòstic meteorològic i han compartit algunes previsions per a Catalunya. El mes de maig ha arribat amb calor, després de setmanes amb temperatures moderades i bastants precipitacions.

En aquest sentit, el pronòstic per a la pròxima setmana no canvia gaire, amb temperatures per sobre de la mitjana a Catalunya. Segons l'AEMET, entre el 5 i l'11 de maig s'espera un episodi de calor anòmal en gran part de l'àrea mediterrània. Incloent de manera destacada la comunitat catalana.

Els mapes d'anomalies tèrmiques divulgats per l'AEMET mostren una clara desviació positiva en les temperatures, especialment al nord-est peninsular. Catalunya se situa en l'epicentre d'aquesta anomalia, amb temperatures que podrien situar-se entre un i tres graus per sobre de l'habitual. Aquest ascens tèrmic, encara que no extrem, es presenta com un primer avís de l'estiu que s'aproxima.

Temperatures més altes del normal a Catalunya

Aquesta situació contrasta amb altres zones de la península, com el sud-oest, on s'esperen temperatures una mica per sota de la mitjana. Mentrestant, en regions del nord i oest peninsular, l'atenció se centra en la possibilitat de pluges superiors a la mitjana.

Per a la setmana següent, les previsions encara mantenen un marge d'error elevat a causa de la volatilitat pròpia de la primavera. Amb tot, els models continuen dibuixant una tendència càlida per al Mediterrani, afectant també Catalunya. Allà, les temperatures seguirien per sobre de la mitjana, encara que de manera menys acusada que la setmana anterior.

No s'esperen pluges significatives

Pel que fa a les precipitacions, no s'esperen pluges significatives a Catalunya durant aquest període. Per la qual cosa l'ambient sec i càlid podria consolidar-se al llarg de la primera meitat de maig. L'avanç de l'agència estatal posa de manifest la importància d'estar atents als butlletins oficials davant possibles episodis de calor.

Els experts recomanen mantenir-se hidratats, evitar l'exposició prolongada al sol i prestar especial atenció als col·lectius més vulnerables. Una vegada més, comença una temporada complicada per a persones grans, nens i malalts. Igualment, arriba l'època per excel·lència del gaudi, el sol i l'alegria.