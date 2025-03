Gerro d'aigua freda dels meteoròlegs sobre les pluges: 'La setmana que ve...'

Són molts els que esperen cada dia el part meteorològic per saber si, després de diverses setmanes de pluja, la previsió canvia a Espanya. El cert és que, més enllà dels petits inconvenients que comporta la pluja, l'aigua és més que necessària al país. Per la qual cosa aquests dies estan sent un autèntic regal per a boscos, rius i pantans.

Ara bé, després de diverses setmanes de precipitacions, des del passat 28 de febrer, la meteorologia podria donar-nos un respir a Espanya. Segons les previsions del model ECMWF, la setmana del 24 al 31 de març es caracteritzarà per una disminució de les pluges. El mapa d'anomalies de precipitació compartit per alguns meteoròlegs mostra un descens significatiu de les pluges en diverses zones del país.

En particular, el nord-oest d'Espanya i algunes regions del Mediterrani experimentaran precipitacions per sota de la mitjana d'aquesta època de l'any. Aquest canvi en la tendència meteorològica suposarà un alleujament per a aquells que han patit les intenses pluges de les últimes setmanes. Les comunitats autònomes com Galícia, Castella i Lleó, i gran part d'Andalusia registraran una reducció notable en les precipitacions.

Un mapa d'anomalies en constant evolució

El color marró al mapa indica que aquestes regions tindran un dèficit de pluja en comparació amb els valors normals per a finals de març. En contrast, el nord-est peninsular i l'àrea del Mediterrani (Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears), podrien seguir veient episodis de pluja. Això sí, de menor intensitat en comparació amb setmanes anteriors.

En aquestes zones, els tons verds al mapa reflecteixen una lleugera anomalia positiva de precipitació. El que indica que les pluges podrien mantenir-se dins o lleugerament per sobre de la mitjana. Amb Setmana Santa a la volta de la cantonada, aquesta millora en les condicions serà ben rebuda per aquells que planegen viatjar o participar en les tradicionals processons.

Si bé encara és aviat per confirmar l'evolució del temps, la tendència apunta a dies més secs i temperatures agradables en moltes regions del país. Després de gairebé un mes de precipitacions, la pròxima setmana portarà un canvi en la dinàmica atmosfèrica, amb menys pluges en gran part d'Espanya. No obstant això, encara hi haurà algunes excepcions, especialment al nord-est i zones del Mediterrani.

Els experts avisen que només són prediccions

Es recomana a la població mantenir-se atenta a les actualitzacions meteorològiques per planificar millor les seves activitats a l'aire lliure. Aquesta treva en les pluges permetrà a moltes regions recuperar-se de l'excés d'aigua. Mentre que altres encara hauran d'estar preparades per a alguns episodis de precipitacions.

Sigui com sigui, encara és massa aviat per confirmar amb rotunditat aquest possible canvi de tendència. De moment, l'únic cert és que ja ha començat la primavera i que això no s'ha notat en gairebé cap lloc. Amb tot, les probabilitats semblen canviar a curt termini i, amb elles, potser arribarà el bon temps.