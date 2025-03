Comunicat urgent del Meteocat: gairebé tot Catalunya en alerta a partir d'aquesta hora

Després de diversos dies d'inestabilitat, les pluges encara tenen molt a oferir a Catalunya. Almenys així es desprèn de la previsió del Meteocat per a aquest divendres. Les precipitacions seguiran i, de fet, ho faran amb especial intensitat.

Els experts han activat l'alerta groga per a aquest divendres a partir de les 07:00 hores. El nou front de pluges entrarà per l'oest i, a poc a poc, s'anirà estenent pel territori. Així doncs, a primera hora del matí estaran en alerta al Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre.

Així com a l'Alt i Baix Camp, el Tarragonès, l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat. A la resta del territori, encara que sense avisos, també plourà a primera hora del matí. El sol amb prou feines brillarà amb timidesa en punts de l'oest.

Unes pluges que regaran de forma general el territori català

Però això no acabarà aquí i a mesura que avanci la jornada les precipitacions aniran guanyant terreny cap al nord-oest. Així, a partir del migdia entraran en alerta groga a l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, la Noguera i el Solsonès. S'afegiran a la llista el Segrià, el Pla d'Urgell, l'Urgell, la Segarra i les Garrigues.

Ja més cap a l'interior, plourà amb intensitat a l'Anoia, la Conca de Barberà, el Bages i el Berguedà. Paral·lelament, al Pirineu algunes de les precipitacions podrien arribar en forma de neu. Amb tot, amb menys força que els xàfecs de la resta del país.

Al llarg de la tarda de divendres escaparan de les pluges a la part nord-est i la costa de Barcelona. A Tarragona, després d'un matí mogut i molt humit, podrien arribar fins a veure el sol. Això sí, sense confiar-se massa, ja que els xàfecs tornaran el cap de setmana.

Un dissabte una mica més tranquil

El dissabte no serà el dia ideal per fer plans a l'aire lliure. I és que la primavera seguirà resistint-se. De totes maneres, el panorama sí que serà una mica més esperançador.

Podran gaudir-se de moments de sol i, de moment, les alertes per pluges no s'han activat. Sí que nevarà amb una mica més de força al Pirineu, aportant més sensació de fred i hivern. Per al diumenge, des del Meteocat prefereixen esperar a l'actualització dels mapes i aportar una informació més concisa al respecte.