Sol en general, però...: Eloi Cordomí reacciona i avança què passarà a Catalunya

Catalunya afronta aquesta setmana la primera gran entrada d'aire calent de tot l'any. Les previsions dels meteoròlegs confirmen un canvi de tendència molt clar, amb un marcat gust d'estiu. Un d'ells és el meteoròleg català Eloi Cordomí, que ha avançat el que passarà al llarg de les pròximes hores.

L'expert ha advertit que Catalunya registrarà un episodi de calor inusual, que afectarà amb força bona part del territori català. Aquest dimarts, s'espera una jornada en general assolellada, amb temperatures molt similars a les del dia anterior. Això sí, els cels no estaran completament serens.

Durant el matí, ja s'han vist bancs de núvols a la costa, sobretot de Girona i Barcelona. Tanmateix, a mesura que avanci el dia, creixeran núvols d'evolució, especialment a zones del Pirineu Oriental. Allà no es descarta algun ruixat, encara que a la resta del territori el cel es mantindrà radiant o amb algunes bandes de núvols alts.

Eloi Cordomí confirma el que ha dit l'AEMET

En els pròxims dies les temperatures experimentaran un gran ascens, cosa que també ha confirmat l'AEMET. A partir de dimecres començarà un episodi de calor que arribarà al seu punt àlgid els dies següents. Les previsions indiquen que les temperatures màximes superaran en molts punts entre cinc i deu graus els valors normals per a finals de maig.

Per això molts experts destaquen que aquesta calor sigui més pròpia del ple estiu que de la primavera. En aquest sentit, les comarques més afectades seran les de Lleida i l'interior de la conca de l'Ebre. En aquestes zones, els termòmetres podrien arribar o fins i tot superar els 38 graus.

Una calor que arriba per quedar-se

Així doncs, tot sembla indicar que, si bé aquest dimarts encara es podrà gaudir d'una relativa calma, l'avís és clar: calor extrema. Una calor que s'ha resistit a arribar, sobretot després d'una setmana passada, amb un clar descens dels termòmetres. De la mateixa manera, les pluges de les últimes setmanes semblaven indicar l'inici d'una falsa tardor, però res més lluny de la realitat.

Els amants del bon temps, el sol i la calor ja poden començar a treure les sandàlies de l'armari. Encara que amb el pas dels dies les temperatures extremes es moderin, la veritat és que la calor ha arribat per quedar-se. I no és per menys, ja que el mes de juny compta els dies per estrenar-se.