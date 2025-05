Confirmat, arriba l'estiu a Catalunya: aquest dia podríem superar els 37 graus

Catalunya encareix les últimes setmanes de primavera amb un canvi de tendència que podria avançar l'arribada de l'estiu. Després de mesos de pluges i temps inestable, sembla que la situació serà radicalment diferent a partir d'ara. Així ho asseguren els meteoròlegs, que avancen una pujada de les temperatures molt notable aquesta setmana.

L'estiu té ganes d'arribar i els termòmetres pujaran molt al llarg dels pròxims dies. Concretament, a partir de dimecres i sobretot entre dijous i divendres, s'espera un repunt tèrmic notable a bona part del territori. Les màximes fins i tot podrien superar els 37 graus en algunes zones de l'interior.

Una pujada clara de les temperatures a Catalunya

Aquesta setmana estarà marcada per la consolidació de l'anticicló que s'instal·larà sobre la península. Aquest sistema d'altes pressions portarà estabilitat atmosfèrica i un augment progressiu de les temperatures. Els primers símptomes d'aquest canvi ja es deixaran notar des de mitjan setmana, amb una sensació plenament estiuenca a gran part de la comunitat.

Les zones més afectades per aquest repunt tèrmic seran, com és habitual, l'interior de Catalunya. A comarques de Lleida o la depressió de l'Ebre, els termòmetres ja podrien arribar als 35 graus dimecres. Així com arribar fins als 37 entre dijous i divendres.

Sense dubte, un autèntic cop de calor que contrasta amb les temperatures suaus que han caracteritzat les últimes setmanes de primavera. A la costa, l'escenari serà una mica diferent. Tot i que també s'hi registrarà un augment tèrmic, el mar encara relativament fred i la presència de brises marines mantindran els valors més continguts.

No obstant això, no es descarta l'aparició de boires costaneres, especialment a les primeres hores del dia. Tot plegat a causa del contrast tèrmic entre l'aigua i l'aire càlid en superfície. L'inici de la setmana podria portar algunes precipitacions puntuals al Pirineu Oriental, però seran els últims cops d'inestabilitat.

Una setmana de sol i calor

A partir de dimecres, s'espera una interrupció gairebé total de les pluges, almenys fins al cap de setmana. Ja entre dissabte i diumenge podrien reaparèixer algunes tempestes d'evolució a zones de muntanya. Tot i això, encara és aviat per concretar-ne la intensitat i distribució.

Així doncs, Catalunya viurà una setmana de canvi dràstic cap a un ambient plenament estiuenc. La calor serà protagonista, especialment a l'interior, on els termòmetres podrien marcar valors excepcionalment alts. Una situació que anticipa l'arribada d'un estiu que es presenta, almenys de moment, amb força.