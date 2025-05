'A Catalunya començarà el...': Avís urgent de l'AEMET sobre la calor que patirem

El mes de maig s'acomiada de Catalunya i sembla que ho farà per la porta gran. Sobretot pel que fa a la calor, ja que els meteoròlegs avisen d'un clar ascens de les temperatures. El canvi de tendència es notarà al llarg dels pròxims dies i, sens dubte, marcarà l'inici d'una nova etapa.

Des de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) han emès un avís urgent davant l'arribada d'un episodi de calor inusual a Catalunya. Segons les previsions, la pitjor part començarà aquest dimecres, tot i que serà a partir de dijous quan farà més calor. Tindrem, segons els experts, temperatures màximes pròpies del ple estiu, tot i trobar-nos encara a la recta final de la primavera.

Temperatures màximes molt altes aquesta setmana

Com es desprèn dels mapes, els valors màxims superaran en moltes zones entre cinc i deu graus les mitjanes habituals per a aquesta època. I, en alguns punts, podrien ser fins i tot superiors. A Catalunya, les zones més afectades seran Lleida i l'interior de la conca de l'Ebre.

Serà allà on els termòmetres podrien disparar-se fins a valors propers o fins i tot superiors als 40 graus. El mapa publicat per l'AEMET mostra com el color que indica temperatures extremes s'estén per àmplies zones de l'interior. Mentrestant, al litoral es manté lleugerament més temperat, tot i que també amb temperatures notablement altes.

La causa d'aquest ascens de les temperatures

La causa d'aquesta situació és l'arribada d'una massa d'aire extraordinàriament càlida per a aquesta època de l'any. A uns 1.500 metres d'altitud s'esperen registres que podrien superar els valors màxims observats entre 1991 i 2020. Això indica no només una onada de calor puntual, sinó un fenomen tèrmic excepcional per la seva intensitat i anticipació temporal.

Sembla que aquesta calor ha arribat per quedar-se, almenys, uns dies més. L'episodi podria prolongar-se durant diverses jornades, i no es descarten nous avisos o ampliacions de les zones afectades. Per tot això, es confirma que el que ve és un fenomen meteorològic que trenca amb els patrons habituals de finals de primavera.