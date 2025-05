Molta atenció divendres: mitja Catalunya en alerta per l’últim avís dels meteoròlegs

Catalunya es veu immersa en un moment de canvi d'estació que fa que els experts estiguin molt pendents de l'evolució del temps. Són setmanes de transició que porten allò que semblava que mai no arribaria. Sobretot, després d'una primavera molt inestable, força freda i amb tota mena de fenòmens

Ara, la regió s'enfronta a un altre tipus d'esdeveniments climàtics que fan que els meteoròlegs avisin del que està per venir. I és que Catalunya es prepara per a un pic de calor inusual que assolirà el seu màxim aquest divendres 30 de maig. Les temperatures es dispararan per sobre dels valors d'aquesta època de l'any, especialment a l'interior del territori, on els termòmetres podrien superar els 35 graus

Unes temperatures molt per sobre de la mitjana

Els mapes de predicció mostren les anomalies de temperatura respecte a la mitjana climàtica de 1981-2010 i revelen un contrast tèrmic cridaner a escala europea. Mentre a l'est del continent predominaran valors inferiors a la mitjana, la península Ibèrica, i en particular Catalunya, se situarà molt per sobre. En algunes comarques, es preveu una anomalia positiva de fins a vuit graus

Aquest ascens tèrmic es deu a una potent falca anticiclònica que ja s'ha instal·lat sobre el nord-est peninsular. Tot plegat estabilitza l'atmosfera i permet una forta insolació. A això s'hi suma l'entrada d'aire càlid continental, que potenciarà encara més la calor durant els pròxims dies

Dijous ja s'experimentarà un repunt tèrmic, amb temperatures que fregaran els 34 graus en zones com el Segrià, la Noguera o el Priorat. Tanmateix, serà divendres quan es tocarà sostre. Al litoral, el mercuri serà més moderat, tot i que apareixeran bancs de boira costanera per suavitzar la sensació tèrmica

Un cap de setmana de ple estiu

El cap de setmana, tot i que es mantindran les altes temperatures, el temps podria tornar-se una mica més inestable al Pirineu i Prepirineu. S'esperen núvols d'evolució que podrien deixar alguns ruixats de tarda, localment intensos, però molt localitzats. Davant d'aquesta situació, els meteoròlegs han llançat un avís preventiu per calor a diverses comarques de l'interior català

Es recomana extremar la precaució, especialment a les hores centrals del dia, evitar l'exposició prolongada al sol i mantenir-se ben hidratat. L'episodi de calor marca un inici anticipat de l'ambient estiuenc a Catalunya. Tot i que encara som al maig, el panorama s'assembla més al d'un mes de juliol, així que no queda més remei que prendre paciència