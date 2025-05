'A partir de divendres...': Jorge Rey alerta de noves tempestes a totes aquestes zones

Aquests dies hem notat un clar augment de les temperatures, i la tendència és que la calor segueixi intensificant-se a partir d'avui, dimecres. Segons explica Jorge Rey, "les màximes aniran pujant", i en molts punts se superaran els 30 graus. És més, les màximes podrien arribar als 37 graus "en ciutats com Sevilla o Badajoz"

El jove ha indicat que, en general, la major part de la Península es veurà afectada per aquest increment de la calor. Les temperatures pujaran amb força a gairebé totes les regions, tot i que el sud serà la zona més afectada. Divendres, per exemple, ja podríem estar parlant de 39 o 40 graus en punts de Badajoz o Sevilla, uns valors plenament estiuencs

Jorge Rey assenyala l'anticicló com el responsable de la calor

"Ens trobem davant la imposició clara d'un anticicló que fa que l'arribada de calor sigui extraordinària", ha assenyalat Jorge Rey. El jove ha recordat que aquesta pujada de temperatures passa després d'un període marcat per un fred més intens de l'habitual. També per precipitacions destacables a la major part d'Espanya

🥵 ¿VAS A DERRETIRTE? LA MASA AFRICANA QUE TRAE TEMPERATURAS INHUMANAS

Així, aquest estiu es presenta diferent, ja que "les acumulacions als embassaments estan sent una cosa històrica". Les dades no poden ser millors, ja que "no en vèiem en almenys deu anys al país". En definitiva, el burgalès ha assenyalat que el temps humit de les últimes setmanes ha aportat "un alleujament" davant la preocupació per la sequera

Possible canvi de tendència a partir del cap de setmana

Tot i aquest ascens tèrmic, la situació meteorològica canviarà a partir de divendres 30, quan arribaran algunes novetats. Jorge Rey ha assenyalat la possibilitat real de tornar a veure tempestes en diverses comunitats del nord i est. El jove aficionat a la meteorologia ha indicat que aquestes descarregaran amb més intensitat "especialment de cara a dissabte"

Aquest dia les tempestes estaran lligades principalment a la Serralada Cantàbrica, Sistema Ibèric i Pirineus. Aquestes precipitacions s'esperen més disperses al principi, però amb el pas dels dies podrien anar a més. De cara al 5 o 6 de juny la inestabilitat podria guanyar més protagonisme i arribar a àmplies regions, juntament amb un descens de temperatures

Aquest canvi ve associat a la influència de bosses d'aire fred que podrien provocar episodis de gotes fredes. Jorge Rey ha indicat que podrien arribar vents una mica més frescos, que trencarien amb la inusual estabilitat i calor que predomina a Espanya. Però, per ara, la presència de l'anticicló a l'Atlàntic manté allunyades les borrasques i pluges importants