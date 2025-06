'Serà intensa': Francesc Mauri llança un avís d’última hora per al cap de setmana

La intensa onada de calor no dona treva i s'intensificarà aquest cap de setmana a Catalunya. El meteoròleg Francesc Mauri ha alertat en les últimes hores de l'episodi de temperatures extremes que s'acosta. Són molts els qui tenien ganes de l'arribada de l'estiu, el que no s'esperaven és que començaria amb tanta força.

La pitjor part d'aquesta onada de calor la continuarà patint l'interior del territori. Serà allà on els termòmetres tornaran a assolir valors propis del cor de l'estiu, tot i que encara no ha acabat juny. Segons les previsions, s'espera que moltes comarques de l'interior registrin màximes per sobre dels 35 graus.

Temperatures molt elevades a l'oest i l'interior

Així mateix, en alguns punts especialment càlids de l'oest i sud de Catalunya es podrien superar els 40, assolint nivells perillosos per a la salut. "La calor serà intensa i sostinguda", ha advertit Francesc Mauri, assenyalant condicions meteorològiques d'estabilitat, amb cels majoritàriament serens. En contrast, a la costa catalana les temperatures no seran tan extremes, però això no implica alleujament.

Tot i que costarà superar els 30 graus a tocar de mar, la sensació de xafogor serà molt elevada a causa de l'alta humitat ambiental. És el que es coneix com una combinació de calor i humitat que pot arribar a ser tan aclaparadora com la calor seca de l'interior. Durant les tardes, es formaran alguns núvols d'evolució en zones muntanyoses, però sense conseqüències importants.

No s'esperen pluges significatives ni tempestes destacables, la qual cosa reforça el caràcter estable i sec de l'episodi. El Meteocat ja ha activat diversos avisos per calor, recomanant extremar la precaució, especialment durant les hores centrals del dia. Es recomana evitar activitats físiques intenses a l'aire lliure, mantenir-se ben hidratat i prestar atenció a col·lectius vulnerables.

Una situació que va per llarg

Aquest repunt tèrmic arriba després de dies de temperatures ja molt elevades i tot indica que, almenys fins dimarts, la situació no canviarà. Tot i que alguns models apunten a un possible descens tèrmic a mitjà termini, encara no hi ha senyals clars que l'episodi de calor acabi. Per ara, Catalunya es prepara per a un cap de setmana tòrrid, amb una calor extrema que, segons Francesc Mauri, s'ha de prendre molt seriosament.