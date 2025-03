Salta la sorpresa a Catalunya: aquesta és tota la neu que caurà aquest cap de setmana

La neu serà la protagonista indiscutible de la situació meteorològica a Catalunya en el que queda de setmana. Les precipitacions seguiran amb el pas dels dies i cada vegada seran més els acumulats. Sobretot en punts en els quals habitualment no neva, encara que estiguin situats al nord de la regió.

I és que els experts parlen d'una cota de neu que podria descendir dels 800 metres. Tota una dada rellevant si es té en compte que, normalment, les nevades no solen registrar-se més avall dels 1.200. Aquest temporal de neu i fred ha arribat amb ganes a Catalunya i sembla que no tindrà pressa per marxar.

De moment, desenes de municipis s'han despertat aquest divendres amb un mantell blanc de diversos centímetres de gruix. Un mantell que seguirà creixent al llarg del cap de setmana. Almenys així es desprèn dels mapes de predicció d'acumulació a cinc dies vista.

Una neu que seguirà caient a Catalunya

Gràcies a aquests mapes es pot desxifrar quines zones seran les més afectades per les nevades. En aquest sentit, destaca el Pirineu lleidatà. De fet, el Meteocat ha activat alertes grogues per la intensitat de les nevades.

Per la qual cosa, si tot segueix igual, nevarà amb força a la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà i Jussà, i l'Alt Urgell. També al Solsonès, la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès. L'avís per fortes nevades es mantindrà durant tot el divendres, encara que el dissabte podrien seguir algunes precipitacions.

Paral·lelament, encara que sense alertes activades, també nevarà en altres punts en els quals no és tan habitual. Es tracta de les zones més altes de Tarragona, com les muntanyes de Prades. La zona dels Ports, limítrof amb Aragó i la Comunitat Valenciana, se suma a la llista de zones cobertes per la neu.

Mig pam de neu en algunes comarques

Alguns experts s'atreveixen a assegurar que es podria assolir fins a "mig pam de neu". Per la qual cosa la imatge de primera hora d'aquest divendres no és més que un aperitiu. Sens dubte, es tracta d'una boníssima notícia per a les estacions d'esquí del país.

L'hivern, lluny d'adormir-se, sembla que té més gana de fred i neu que mai. Així doncs, no queda més que gaudir des de la precaució i rendir-se a l'espectacle. La primavera, de moment, segueix dormint.