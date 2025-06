‘Dimarts ja…’: Roberto Brasero alerta d’un nou gir de 180° amb el temps

El mes de juny ha arrencat amb una sensació tèrmica més pròpia de ple agost que de primavera. La calor ha colpejat amb força bona part del país, especialment al sud i a l'interior. Però tot apunta que aquest episodi de temperatures extremes està a punt d'arribar al seu final.

Els primers indicis de canvi ja es noten des d'avui, dilluns 2 de juny. Malgrat que encara persisteix la xafogor en algunes zones, el descens tèrmic comença a aparèixer. I, segons Roberto Brasero, dimarts serà tot un punt d'inflexió.

Roberto Brasero ja ha avisat: adeu a la calor extrema

Roberto Brasero, el famós meteoròleg d'Antena 3, ha llançat un missatge clar a les seves xarxes socials. “Dilluns afluixa una mica la calor i dimarts ja es notarà un alleujament”, va escriure aquest cap de setmana. Un avís que dona esperança a qui ja no suporta les altes temperatures abans de l'arribada de l'estiu.

En aquesta mateixa línia, Brasero ha volgut tranquil·litzar: “Tornarem a temperatures de juny, és a dir, càlides, però no aquestes tan altes que semblen de juliol o d'agost”. Unes paraules que s'alineen amb la darrera predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que confirma un gir important en la situació atmosfèrica.

Segons l'AEMET, aquest dilluns comença una baixada de temperatures gairebé generalitzada. Les màximes descendiran de manera notable al nord i sud-oest de la Península. Encara que en zones del Mediterrani i del centre peninsular la calor encara persistirà, la seva intensitat serà menor.

Arriben pluges, tempestes i un canvi de patró

El canvi en el temps ve marcat per l'entrada d'una vaguada atlàntica. Aquesta massa d'aire fresc empenyerà l'aire càlid cap al Mediterrani, facilitant així l'arribada de núvols i pluges. S'esperen cels molt ennuvolats a Galícia, el Cantàbric i l'alt Ebre, i nuvolositat mitjana i alta a la resta.

Des de primera hora es preveuen precipitacions i tempestes a bona part del nord peninsular. Les zones més afectades seran el Cantàbric oriental, alt Ebre, Pirineus, Ibèrica i nord-est de la Meseta. Algunes podrien ser fortes i venir acompanyades de ratxes intenses de vent.

A les Balears predominaran els núvols alts, sense grans ensurts. Canàries tindrà intervals nuvolosos amb possibilitat de ruixats a les illes més muntanyoses. També s'espera calitja en diversos punts del país.

L'alleujament arribarà aquest dimarts

La jornada de dimarts vindrà marcada per temperatures més suaus a gairebé tot el país. L'AEMET preveu valors més normals per aquestes dates, deixant enrere l'episodi de calor ofegant d'aquesta última setmana. Encara farà calor, però ja no serà extrema.

D'altra banda, dimarts podrien repetir-se alguns ruixats i tempestes localment fortes. Afectarien sobretot zones de l'est, com els entorns de l'Ibèrica oriental i les Bètiques orientals. La resta del país gaudirà d'una atmosfera més estable.

Així, dimarts marcarà un veritable punt d'inflexió. Després de la gran calor, s'obre pas un clima més respirable, més propi de juny. Una notícia que, sens dubte, molts agrairan.