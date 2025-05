El Meteocat envia un avís urgent a aquestes 4 zones de Catalunya per pluges intenses avui

Ja ha arribat el cap de setmana i molta gent busca gaudir del temps d'oci a l'aire lliure. Al llarg de tot el matí d'avui, el sol ha acompanyat bona part de Catalunya, una situació que ha convidat a sortir i aprofitar el dia. Tanmateix, el Meteocat ja ha avisat que el temps no serà igual a tota la regió.

A poc a poc, les condicions atmosfèriques ja estan començant a canviar, especialment a les zones de muntanya. Els núvols han començat a augmentar al Pirineu i els seus voltants, avisant que hi haurà novetats en el temps durant les pròximes hores.

Alerta per pluges intenses i tempestes aquesta tarda a 4 comarques

El Meteocat ha emès un avís urgent, concretament a 4 comarques. Aquestes són Ripollès, Garrotxa, Osona i Lluçanès, on s'esperen pluges intenses i tempestes durant la tarda d'aquest dissabte. Aquestes precipitacions podran anar acompanyades de calamarsa i ràfegues fortes de vent.

Els primers ruixats arribaran al Pirineu oriental, que inclou zones com la comarca del Ripollès, i a poc a poc s'estendran a la Garrotxa i a les àrees properes del Prepirineu. Concretament, just al voltant de les muntanyes altes, en zones com Osona i Lluçanès.

A més a més, les pluges afectaran també l'interior nord-est de Catalunya, és a dir, les zones que estan lluny de la costa, cap al centre. Allà, la pluja serà més constant i el cel es mantindrà ennuvolat.

En altres àrees més properes a la costa, com el litoral i prelitoral, el cel podrà tenir alguns núvols i hi haurà pluges disperses. No obstant això, en general seran menys intenses i més aïllades.

El vent bufarà de manera moderada, principalment a les Terres de l’Ebre i el sud de Ponent, on podrien registrar-se ràfegues fortes. A la resta de la costa i l'interior, el vent serà suau amb algunes ràfegues puntuals durant els xàfecs.

Les temperatures continuaran sent altes, amb màximes properes als 30 graus a la major part de l'interior de Catalunya. En zones com la vall de l'Ebre i Ponent, el termòmetre podrà arribar fins als 37 graus. La visibilitat serà bona durant la major part del dia, excepte en moments puntuals de pluja intensa.

Aquest patró meteorològic és habitual en aquesta època de l'any, amb matins tranquils que donen pas a tardes amb tempestes i pluges fortes. Per això, és important estar atent a les previsions i prendre precaucions, sobretot si se sortirà a zones de muntanya o interior.

Amb tot, la tarda d'aquest dissabte notarà un canvi en el temps a Catalunya, amb probabilitat de pluges i tempestes fortes en aquestes zones. És important mantenir-se informat per protegir-se i evitar sorpreses.