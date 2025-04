La recomanació de Francesc Mauri per a aquests pròxims mesos: 'Cal revisar...'

Francesc Mauri no només comparteix la previsió meteorològica per a Catalunya. També és habitual veure'l escriure sobre altres temàtiques d'interès per a la població. Un exemple ha estat una de les seves últimes publicacions a les xarxes, on ha aprofitat per alertar sobre el que pot suposar un problema.

I és que amb l'arribada de la primavera i l'increment d'episodis de pluges, l'expert avisa que "cal revisar cobertes, balcons i terrasses per evitar filtracions". Aquesta recomanació pren especial rellevància després de saber que en els últims mesos es van registrar precipitacions mitjanes de 30 litres per metre quadrat. De fet, es van superar els 100 litres en algunes zones.

L'ambient actual tampoc acaba de ser del tot calorós, per la qual cosa continuen les pluges i, per tant, les humitats. D'aquí que el meteoròleg de TV3 hagi volgut parlar d'aquests en les seves xarxes socials, però, més extensament, a la ràdio. D'una manera molt amena i propera, Francesc Mauri ha avisat del que pot convertir-se en un problema a casa teva.

Francesc Mauri parla dels problemes més comuns

L'objectiu és evitar filtracions d'aigua i l'aparició d'humitats, que poden comprometre tant l'estructura dels edificis com la salubritat dels espais interiors. Segons dades recents, un 45% de les patologies relacionades amb l'habitabilitat dels habitatges tenen el seu origen en problemes d'humitat. Aquestes condicions afavoreixen la proliferació de floridura i fongs, la qual cosa representa un risc per a la salut dels ocupants.

Entre les afeccions més comunes associades es troben la rinitis, l'asma i, en casos més greus, infeccions com l'aspergil·losi. La prevenció, a través d'inspeccions periòdiques i el manteniment adequat dels elements constructius, es presenta com la mesura més efectiva per evitar conseqüències majors en habitatges i edificis. Sobretot, tenint en compte que moltes de les edificacions no tenen les condicions d'impermeabilitat òptimes.

La recomanació dels experts

Francesc Mauri s'ha valgut de la saviesa de José Luis Gallego per parlar d'aquest tema a la ràdio. Així mateix, tots dos han demanat que es recorri a un professional del sector per revisar les possibles humitats a casa. No sempre es veuen, no sempre sabem quant de perilloses són, per la qual cosa demanar ajuda a un expert és la millor decisió.

Si vols evitar-te un mal major, revisa bé l'estat de les parets de casa teva i contempla la possibilitat de fer una inspecció. El que en un primer moment pot semblar una mica tediós, a la llarga, pot ser una sort. No ho deixis per demà i fes cas a Francesc Mauri.