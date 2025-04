‘Podrien caure 4 gotes…’: Eloi Cordomí avisa de què passarà a Catalunya per Sant Jordi

El dia de Sant Jordi és una de les dates més marcades en el calendari dels catalans. Es tracta d'una jornada plena de cultura, tradició i amor. Per la qual cosa saber quin temps farà és de vital importància per a aquells qui volen sortir a gaudir-lo al carrer.

Per això, el meteoròleg Eloi Cordomí s'ha atrevit a avançar la climatologia per a un dia important. De moment, l'expert assegura que es presenta amb un ambient ideal per sortir al carrer, passejar entre llibres i roses. L'expert confirma que el temps acompanyarà durant bona part del dia, encara que no es descarten algunes sorpreses.

En línies generals, s'espera un temps assolellat i agradable en pràcticament tot Catalunya, amb una pujada generalitzada de les temperatures respecte a jornades anteriors. Els termòmetres superaran fàcilment els 20 graus a la major part del territori, amb valors que rondaran els 24-26 °C a les comarques de l'interior.

Uns núvols que s'aniran dissipant al llarg del dia

No obstant això, Eloi Cordomí ha advertit que durant les primeres hores del matí podrien formar-se bancs de boira o núvols baixos en zones del centre de Catalunya i el prelitoral. Aquests bancs de núvols es dissiparan a mesura que avanci el dia i donin pas al sol. A la tarda, el desenvolupament d'alguns núvols d'evolució podria deixar algunes gotes molt puntuals, especialment a les comarques del nord-est del país.

El Pirineu Oriental, així com àrees de l'interior de Girona i nord de Barcelona, podrien rebre una lleugera precipitació, en forma de ruixats febles. “Podrien caure quatre gotes”, ha dit Eloi Cordomí, restant importància al fenomen, però deixant clar que convé estar atents. El vent serà poc rellevant a la majoria de comarques, encara que podria bufar amb una mica més d'intensitat a la costa.

Eloi Cordomí s'atreveix a anunciar un ambient primaveral

Tot això arribarà després d'una tarda de dimarts convulsa en gran part de la regió. I és que les pluges assotaran amb força algunes comarques catalanes. De fet, des del Meteocat ja han activat avisos per la intensitat de les precipitacions.

Però, un cop passada la tempesta, Sant Jordi 2025 vindrà marcat per un ambient primaveral, temperatures suaus o càlides i un cel majoritàriament serè. Les condicions seran molt favorables per gaudir de la tradició i de l'ambient als carrers, amb només una lleugera possibilitat de ruixats esporàdics en punts molt concrets. Un dia per gaudir, llibre en mà i sota el sol.