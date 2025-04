Avís urgent per què passarà en les pròximes hores: mig Catalunya, en alerta

La Setmana Santa ha arribat a la seva fi i amb ella les previsions del que passaria en unes de les vacances més esperades. Ara, amb la nova setmana, s'actualitzen els mapes i arriben novetats que no agradaran a tothom. No obstant això, els canvis de temps sembla que duraran poques hores i que la primavera anirà guanyant terreny a mesura que avanci la setmana.

En aquest sentit, Catalunya es prepara per a un nou episodi d'inestabilitat meteorològica marcat per l'arribada d'una massa d'aire fred en altura. Aquesta configuració atmosfèrica afavorirà la formació de ruixats localment intensos, especialment entre el migdia i la tarda d'aquest dilluns. Durant la matinada, la nuvolositat ha anat en augment, i el dia ha començat amb un cel força cobert a la major part del territori.

No obstant això, s'han observat alguns clars a l'est de la província de Barcelona i a la Costa Brava. Les primeres precipitacions han fet acte de presència al Pirineu Occidental i a les Terres de l'Ebre. Així mateix, s'han anat estenent progressivament cap al sud i l'oest.

Una tarda de tempestes en 18 comarques de Catalunya

Es preveu que la tarda concentri el gruix de l'activitat tempestuosa, amb ruixats intensos que podran afectar àmplies zones de l'interior. Les regions amb major risc són les Terres de l'Ebre, el Pirineu, el Prepirineu i el nord de la Catalunya Central. En canvi, a la franja costanera, especialment al litoral central i la Costa Brava, la probabilitat de precipitacions serà molt menor.

La cota de neu anirà descendint al llarg del dia, passant d'uns 2.200 metres a uns 1.900 metres durant la tarda. Davant aquesta situació, el Meteocat ha emès un avís per precipitacions intenses que podrien superar els 20 mm en tan sols 30 minuts. Les zones més afectades per aquest avís són el Pirineu Oriental, la Catalunya Central i l'est de Lleida.

Unes temperatures variables

També el Priorat, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Baix Ebre i el Montsià. Les temperatures mínimes han estat una mica més suaus que en jornades anteriors, però les màximes es veuran clarament condicionades pels ruixats. A les Terres de l'Ebre, les temperatures baixaran entre tres i quatre graus, mentre que al terç nord el descens serà de fins a quatre.

Al litoral central i el prelitoral, els valors tèrmics es mantindran estables, amb màximes de fins a 22. A partir de dimecres, s'espera una estabilització del temps gràcies al retorn de la dorsal anticiclònica. La matinada encara podria deixar algunes precipitacions febles a la costa, però la resta del dia estarà marcat per un ambient assolellat i temperatures agradables.