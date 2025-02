Jorge Rey s'avança a l'AEMET i llança un avís clar sobre el pròxim estiu a Espanya

Malgrat que encara seguim en ple hivern, molts ja tenen la vista posada en els pròxims mesos. La primavera i l'estiu estan més a prop del que creiem i cal preparar-se per al temps que vindrà. És per això que el conegut Jorge Rey ha llançat el seu pronòstic actualitzat per a la resta de l'any.

Recordem que el burgalès ha guanyat fama per fer prediccions encertades, basades en mètodes tradicionals. En aquest sentit, Jorge Rey apunta a un final imminent de l'hivern, amb temperatures en ascens i canvis meteorològics. Segons el jove, encara queden jornades de certa inestabilitat i fred, però a finals de febrer s'espera un gir important en el temps.

Jorge Rey avisa del que passarà en el que queda de febrer

Segons les previsions de Jorge Rey, les pròximes setmanes portaran una notable pujada de temperatures. Els vents de Llevant podrien entrar en acció, generant pluges a l'est i sud de la península. Una gran notícia, perquè es tracta de zones on la sequera continua sent un problema preocupant.

Aquesta tendència marcarà la transició cap a una primavera en què els valors tèrmics seguiran en ascens. De fet, Jorge Rey creu que aquesta tendència es mantindrà de cara a finals de març i principis d'abril. Aquest període serà l'inici d'una època més càlida i estable, encara que no exempta d'episodis de pluges.

Sorpresa per Setmana Santa

Un dels aspectes que més ha cridat l'atenció en el seu pronòstic és la previsió per Setmana Santa. Segons Jorge Rey, a diferència del que sol ocórrer per aquestes dates, serà tranquil·la i sense pluges destacades.

Res a veure amb l'any passat, quan les precipitacions van ser protagonistes en moltes comunitats. No obstant això, algunes zones del Cantàbric podrien experimentar precipitacions ocasionals. Això sí, el burgalès no creu que siguin ni generalitzades ni de gran intensitat.

Compte amb el que pot passar a l'estiu

El gran canvi arribarà a partir de maig, quan les temperatures augmentaran de manera més evident. Jorge Rey anticipa un estiu calorós, amb registres elevats des de finals de la primavera. A més, no descarta la possibilitat que es presentin tempestes intenses en algunes regions.

El Mediterrani serà una de les zones més afectades, amb episodis de forts xàfecs combinats amb onades de calor. A mesura que ens acostem a l'inici oficial de l'estiu, el sol guanyarà protagonisme. Això sí, la inestabilitat i les tempestes severes podrien continuar afectant algunes comunitats, reconeix Jorge Rey.

De moment, aquestes són les primeres projeccions de Rey per als pròxims mesos. Això sí, les previsions poden canviar radicalment, per la qual cosa és millor esperar i seguir de prop les prediccions. Si finalment es compleix el pronòstic del burgalès, Espanya podria enfrontar un estiu calorós i amb fenòmens meteorològics intensos.